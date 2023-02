“No debe esconderse”: Kaminski llamó a Parived a “ponerse los pantalones” para salvar la credibilidad de Tonka Tomicic

En el capítulo de Sígueme y te Sigo de hoy no estuvieron ajenos al tema del día: Allanamiento en casa de la animadora Tonka Tomicic, esto en el cotexto del caso relojes.

Por lo mismo, Francisco Kaminski y sus panelistas se refirieron a la complicada situación que podría afectar a la rostro de Canal 13 en su rol como conductora de la próxima gala del Festival de Viña 2023, tal como consigna el portal MiraloqueHizo.

Pero según Kaminski todo depende de Parived, porque hasta el momento no ha dado ninguna declaración sobre lo que ocurre. Incluso recalcaron que el esposo de Tonka ni siquiera estaba en la casa cuando ocurrió el allanamiento, cosa que fue confirmada por su abogado Mario Vargas.

“Al momento del operativo policial, la señora Tomicic estaba y don Marcos no estaba en la casa”, dijo en entrevista con Chilevisión Noticias, agregando que la animadora quedó en shock.

Ante esto, Francisco Kaminski emitió un fuerte mensaje para Parived, quien estaría perjudicando a Tonka Tomicic por el simple hecho de guardar silencio.

“Yo creo que su marido debe ponerse los pantalones, bien puestos y desvincularla socialmente. No debe esconderse, este no es el momento para esconderse. No es lo que crea, es lo que veo”, aseguró y aseguró que el esposo de la animadora debería hablar de frente “a decir como bien hombrecito ‘El cag... es mío, no es de mi señora’

Según Kaminski “uno habla ciertas cosas con su pareja y puede que ella no haya sabido tanto. Llegó el momento que el señor Parived salga a defenderla y si tiene alguna responsabilidad que se haga cargo como hombrecito”.

“Es lo único que puede salvar a Tonka de una pérdida de credibilidad”, concluyó Francisco Kaminski.