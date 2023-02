Raquel Argandoña le prestó ropa a Tonka Tomicic: “Le creo que apueste su cabeza que Parived no está involucrado”

El caso de Parived y Tonka, que conmocionó al mundo del espectáculo nacional durante esta semana, sigue siendo comentado por diversas figuras del medio. Ahora llegó el turno de Raquel Argandoña, una de las excompañeras de Tonka Tomicic, y quien también tiene una relación cercana con la animadora de Canal 13.

En el programa “Tal Cual” se refirieron al “Caso relojes”, en el cual estaría involucrado la pareja de Tomicic. La animadora del espacio de TV+ señaló que sostuvo conversaciones con Tonka sobre el tema y salió a prestarle ropa.

“Ella me ha manifestado en reiteradas oportunidades que cree 100% en su pareja, que Parived no está involucrado. Yo le creo a Tonka. En una relación de tantos años de confianza entre ellos, yo a ella le creo. Le creo que apueste su cabeza que Parived no está involucrado en el asunto de los relojes”, afirmó.

“Canal 13 está blindando a su animadora”

De igual forma, Raquel entregó un análisis televisivo de lo que estaría ocurriendo con Tonka Tomicic dentro del Canal, y el futuro trabajo que tiene alistado en el 13.

“Todos los canales han estado en el frontis del departamento de Tonka y Parived, menos Canal 13. Yo creo que Canal 13 está blindando a su animadora”, aseguró.

“Yo creo que el futuro de Tonka, que es lamentable. No olvidemos que ella es la animadora de la gala del Festival de Viña. Ojalá que lo ocurrido esta mañana no la perjudique”, agregó Raquel Argandoña.