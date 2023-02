Raquel Argandoña reconoció que sufrió millonaria estafa por parte de una amiga por culpa de “Mi ambición”

Raquel Argandoña hizo una inesperada confesión la noche del martes en el programa Tal Cual, de TV+, cuando contó que fue víctima de estafa.

Todo ocurrió cuando junto a ella, Jordi Castell y José Miguel Viñuela comentaban la situación de Tonka Tomicic y Parived, momento en que la animadora relató su mala experiencia.

“Tú fuiste víctima en algún minuto de estafa y no vamos a entrar ahí. El punto es que tú confiaste y tu ingenuidad desembocó en algo súper incómodo”, le dijo Jordi a Viñuela.

Pero justo ahí La Raca salió en su defensa. “Perdón, ¿fue ingenuidad o ambición? Porque todos hemos hecho eso, yo también lo he hecho”, interrumpió.

“El banco te da 1,5% (de interés), préstame y yo te doy 3% (de interés), ya po’, voy aquí, pero te arriesgas. A mí me pasó, a mí me estafaron con eso, me estafó una amiga, por querer más”, prosiguió.