Se dio un gustito: Antonio Vodanovic sorprendió con improvisado canto en “Yo Soy”

El exanimador del Festival de Viña del Mar y actual jurado de “Yo Soy”, Antonio Vodanovic, sorprendió con un improvisado canto tras la destacada presentación que realizó el imitador de Leonardo Favio, tras competir con los dobles de Michael Bublé y Paloma San Basilio, consignó Página 7.

Fue al momento de la evaluación, que el compañero de Jean Philippe Crettón y Densise Malebrán, se puso de pie y realizó un inesperado gesto, fuera de protocolo.

“Venga, tome el micrófono”, le dijo al doble de Leonardo Favio. “Me quiero dar un gustito”, dijo el hombre de las canas, mientras el participante se acercaba.

Tras esto, Vodanovic avisó que “le vamos a dar la espalda al público un minuto”, y se giró hacia las personas presentes en el estudio.

Fue en ese momento que ambos comenzaron a entonar la clásica introducción de “Quiero aprender de memoria”, del cantante argentino, sacando risas en el programa de talentos, mientras que Emilia Daiber lo calificó de “maravilloso”.

El músico y periodista Jean-Philippe, por su parte, le dijo a Vodanovic que se había dado “un gustito personal”.

“Un viaje musical”

Pero, tras el minuto de fama del animador, el jurado evaluó la presentación del imitador, destacando que fue “impresionante”.

“Leonardo Favio, me emocioné. Había una impronta cuando te paras en el escenario”, destacó Denisse Malebrán, quien se encuentra reemplazando a Fran García-Huidobro

Por último, Jean-Philippe afirmó: “Quiero que me permitan no hablar de cada uno, porque no tengo nada que decir. Lo que hicieron fue un viaje musical. Muchas gracias”, sentenció.