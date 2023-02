“Se le ve una barriguita” Así les calló la boca Karol G a quienes critican su apariencia física

A nadie le cabe duda que Karol G es una de las artistas más reconocidas de la actualidad, todas las canciones que lanza terminan ocupando los primeros lugares de los rankings mundiales. La paisa ha logrado ganarse un lugar en el mundo del reguetón, en donde usualmente son más comunes los artistas masculinos. La artista no solo es exitosa con sus grabaciones, también lo hace en las presentaciones en vivo en donde suele tener toda la boletería agotada.

La paisa ha sido noticias en los últimos días porque los rumores de una colaboración con la barranquillera Shakira para hacer una nueva canción es cada vez más fuerte, de acuerdo a lo que se ha conocido el 2 o 3 de febrero se presentaría el nuevo tema que uniría a dos de las colombianas más famosas de la música actual, sobre todo por el tema de las ‘tusas’, en las que ambas tienen experiencia haciendo música.

Pero antes que llegue dicha colaboración musical, la ‘Bichota’ compartió varias fotos en su cuenta de Instagram en las que se le puede ver ligera de ropa posando muy sensualmente, para promocionar una nueva canción junto al bachatero Romeo Santos. Aunque la paisa recibió muy bueno comentarios, no faltaron los que hicieron ‘hate’, por lo que la cantante aprovechó para defenderse de quienes opinan sobre su cuerpo.

“Estas fotos como que se las hizo su peor enemigo no le favorece en nada se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión”, se puede leer en un comentario mencionado por la artista, posterior a eso puso su respuesta. “No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así ... entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ ... Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa como se ven”.