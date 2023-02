“Ay, no, no sé”: La insólita respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su amistad con Clara Chía

A la cantante argentina Tini Stoessel le preguntaron sobre su supuesta amistad con Clara Chía y dio una insólita respuesta como si la hubiese negado. Algunos medios internacionales las han asociado, por el vínculo deportivo entre Rodrigo De Paul y Gerard Piqué. Además, en TikTok circula un video en el que supuestamente las captaron juntas en una tienda de ropa.

En dicho video, Tini se la ve conversando en un almacén de moda con una mujer que da la espalda a la cámara y se parece a Clara Chía. No solo por el cabello rubio, sino por su forma de vestir. El clip se ha llevado cientos de vistas y comentarios en los que aseguran que sí se trata de la novia de Piqué.

En el programa televisivo ‘Sale el Sol’ le preguntaron a Tini si es amiga de Clara Chía. Durante el matutino mexicano, Tini no solo se vio sorprendida por la pregunta sino que se la notó nerviosa. Eso sí, aclaró que quien figura en el filme no es la pareja de Piqué, sino de José, integrante de su equipo de trabajo.

“¿Clara Chía?... ¿Clara?... ¿Clara Chía es…?, ¡ay!, no sé, no, no sé, ¿estamos hablando de la actual de Piqué?, no, no la conozco. José trabaja conmigo, pero quizá la confundieron con Clara, no la conozco a Clara la verdad, no la conozco, pero bueno, nada”.