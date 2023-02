“Dejamos fluir lo que cada uno siente”: Vanesa Borghi sobre su nuevo galán y su romántica escapada a Europa

Vanesa Borghi se encuentra disfrutando de unas increíbles y románticas vacaciones en Europa junto con su actual pareja, Carlos Garcés y ha compartido varias postales del viaje en sus redes sociales.

Bajo este contexto, la modelo compartió algunos detalles de su gira por París, Francia, donde han recorrido algunos de los puntos más icónicos de la capital, tales como el Museo del Louvre, Palacio de Versalles o las Galerías Lafayette.

Según la conversación que tuvo la rostro de la farándula con LUN, este viaje surgió como un regalo de Navidad de parte de él a ella, “ya que sabía que es uno de mis lugares favoritos”, contó.

Asimismo, reveló que tras su última ruptura le “costó” abrirse para vivir un nuevo amor, ya que “fueron muchos años de otra relación y siempre me daba vuelta el ‘qué dirán’ y eso no me hacía bien”.

¿Cómo es su relación con Carlitos?

Vanesa asegura que su dinámica con su nuevo galán “es súper relajada, somos muy buenos compañeros, y eso nos gusta mucho y nos une cada vez más”, describió y que “dejamos fluir lo que cada uno siente y tratamos siempre de mantener una buena comunicación para saber lo que el otro busca o quiere”.

Con respecto al viaje, aseguró que ha estado muy tranquila y que espera que todo “se vaya dando dependiendo de lo que ambos queremos”. Es decir, la pareja está relajada y no anda de tour todos los días puesto que quieren tener tiempo para “hacer poco y regalonear mucho”.

Finalmente, sobre su futuro con Carlos y tras ser consultada sobre si vivirán juntos, la exMorandé confesó que: “Lo hemos conversado, por lo que ya tengo que ir pensando en hacer espacio en mi closet”, lo que “sería lo más difícil hasta el momento”, finalizó.