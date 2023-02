JLo no confía en Ben Affleck: tienen discusión pública por el alcohol y ella llegó al extremo (VIDEO)

Jennifer López y Ben Affleck muestran que viven un cuento de hadas tras su boda, y al parecer no es así.

Y es que desde que se casaron se ha dicho que tuvieron una crisis, que estaban peleados, y hasta que la actriz y cantante lo había botado de la casa, pero ellos luego se mostraron felices.

Pero, parece que no todo es perfecto como ellos muestran, y así quedó evidenciado en un video que se viralizó en las redes.

Te recomendamos: “Que ex tan tóxica”, JLo no quería que Marc se casara con Nadia y le puso una condición

La pelea que Jennifer López y Ben Affleck tuvieron por el alcohol en evento

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, en una fiesta después de la presentación de la nueva película de Jennifer López , Una boda explosiva, donde estuvo acompañada por Ben Affleck.

En el video se ve a la pareja con caras serias, y una gran tensión en lo que parece ser una discusión por el alcohol.

Y es que Jennifer López le quitó la copa que estaba consumiendo Ben y al parecer le preguntó si le había dado un trago a la copa, a lo que él respondió “yo no he tomado nada” según se pueden leer sus labios.

La actriz y cantante le dio una probada al trago, aunque ella no consume alcohol, para asegurarse de qué era la bebida mientras le lanzaba una mirada “fulminante” a Ben, quien quedó muy serio y tratando de probarle a ella que él no estaba tomando.

Las reacciones en redes al video de discusión de Jennifer López y Ben

Recordemos que Ben Affleck fue adicto al alcohol por años, de hecho Jennifer Garner, su exesposa, lo llevó a un centro de rehabilitación cuando ya se habían separado, y al parecer el actor ha mejorado mucho.

Por eso, para JLo es importante que él se mantenga sobrio y no recaiga, y lo está cuidando, pero esto evidencia que no confía en él, lo que sorprendió a todos en redes.

Te recomendamos: Madurez nivel Dios: Ben Affleck y novio de Jennifer Garner son los mejores amigos y hasta salen juntos

“Se ve que ella no confía en él, debería dejarlo ser”, “una cosa es cuidarlo y otra tratarlo como niño”, “no pueden culpar a JLo por preocuparse por él, sabiendo que era alcohólico, no juzguen”, “ella está haciendo bien, los alcohólicos no tienen control, ella debe cuidarlo”, y “que terrible vivir así”, fueron algunas de las reacciones tras el video.

Luego de eso, a la pareja se le vio junta paseando con sus hijos, pero aunque se ven tranquilos, el video demuestra que no todo va de maravilla en su relación, lo importante es que sepan resolver sus problemas y confíen en el otro.