Shakira y Alejandro Sánz no están juntos pero estas fotos prueban que son almas gemelas

Shakira está celebrando su cumpleaños 46 y si bien ha recibido muestras de cariño de fans y colegas, la felicitación de Alejandro Sanz encendió las redes. “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”, escribió el cantante español en su publicación en redes sociales.

Ante los fans, la relación de Shakira y Alejandro Sanz va más allá de una buena amistad, teorizando que entre ellos sí hubo amor y que incluso son almas gemelas.

Se conocieron en 2000, cuando ambos se encontraban en un punto importante de sus respectivas carreras.

La admiración del uno por el otro era tan grande que en 2005 decidieron colaborar juntos para lanzar la canción “La Tortura”, la cual se convirtió en un éxito rotundo.

En el video ambos desbordaron una química innegable que disparó rumores de romance. Sin embargo, en ese entonces la barranquillera tenía una relación con el empresario Antonio de la Rúa.

Los cantantes mantuvieron su amistad, compartiendo mensajes a través de las redes sociales y haciendo más colaboraciones como “Te lo agradezco”, además de presentaciones en vivo en las que derrochaban sensualidad.

Quizá ambos tomaron caminos separados pero de alguna forma u otra, siempre han estado conectados.

Shakira tuvo una relación de más de una década con de la Rúa, pero este terminó traicionándola entre una boda cancelada y una demanda. Justo en ese tiempo conoció a Piqué, quien se convirtió en el padre de sus hijos. El ex futbolista le fue infiel con una trabajadora de su empresa y hoy, la ruptura ha sido una de las más escandalosas.

Por su parte, Alejandro estuvo casado con Raquel Perera pero se divorció en 2019. Perera fue su asistente personal durante más de una década y es la madre de sus hijos Dylan y Alma.

Las almas gemelas no son sólo parejas sexuales, sino alguien con quien tenemos una conexión tan profunda y significativa que impacta nuestras vidas de algún modo u otro.

“Tengo una amiga que cuando nos juntamos es como esos eclipses que suceden muy de vez en cuando, pero que siempre espero con un cristal en el ojo para que no se me escape nada, es una de esas amigas que sólo con su cercanía me cambia el ph del alma, y si yo pudiera pedir un deseo para este concierto sería cantar con ella, ya saben que no soy de darme por vencido, así que a pesar de que ella es como un planeta que orbita en otra galaxia le pregunté si vendría a darnos un abrazo y me dijo que sí, les presento a mi planeta favorito: Shakira”.

— Alejandro Sánz