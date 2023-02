[VIDEO] “Pedro Pascal de Santiago de Chile...”: El actor anunció que animará capítulo de “Saturday Night Live”

Pedro Pascal es la nueva sensación mundial al ser protagonista de la serie “The Last of Us”, producción de HBO que hace poco estrenó sus primeros capítulos en la conocida plataforma de películas y series.

De hecho, ahora que acaba de estrenar el tercer capítulo de la mencionada serie, el actor chileno fue invitado para presentar el conocido programa de humor de la NBC Saturday Night Live.

Esta no es cualquie noticia del espectáculo, por dos importantes motivos: Primero, Pascal será el primer chileno en ser anfitrión del histórico programa estadounidense, donde estará acompañado de Coldplay como número musical. Y segundo, porque el mismo deja bien en claro de donde proviene.

Así lo deja claro en el mismo video promocional que acaba de aparecer en redes sociales y donde él mismo aparece en estudio del incónico programa y dice: “El pequeño Pedro Pascal de Santiago de Chile presentando Saturday Night Live” a lo que agrega una cara de asombro y felicidad.

La promoción continúa con una parodia al último programa que está protagonizando, el cual ha recibido buenas críticas y tiene a sus seguidores más atentos que nunca al desarrollo de la trama, llena de efectos especiales y personajes estilo zombie que pululan en un mundo apocalíptico donde los humanos tratan de sobrevivir.

Saturday Night Live”, de la cadena NBC realizó dos videos, donde se ve al actor exponiendo sus mejores pasos de baile mientras es acompañado de un infectado, quien también hace lo suyo con divertidos movimientos, tal como consigna Tiempo X.

Pedro Pascal, Saturday Night Live

Pero la duda que tienen todos es saber cuándo y dónde ver al popular actor Pedro Pascal en vivo, donde también compartirá espacio con la banda británica, Coldplay. Y es que al ser un programa estadounidense llegaría en una señal y horario diferente al de Chile.

¿Cuándo y donde ver a Pedro Pascal en el programa “Saturday Night Live”?

Hay diversas formas de ver el programa “Saturday Night Live”. Puedes verlo en directo por televisión por cable a través del canal NBC. También puedes disfrutarlo a través de su plataforma de streaming oficial Peacock, donde puedes acceder a todos los capítulos anteriores y subtitulados. También, puedes esperar a los clips que suben a su canal oficial en YouTube.

Respecto a la hora y debido a la diferencia de horario con Estados Unidos, el programa se emitirá a las 1:30 de la madrugada de Chile por la cadena NBC.