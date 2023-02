Vinicius Jr. y sus misteriosos tenis negros

Durante las últimas semanas, VInicius Jr. ha estado en el ojo del huracán, al convertirse en el mejor jugador del Real Madrid. Sin embargo, muchos aficionados le han tomado cierto rencor.

Tal es el odio acumulado por el futbolista brasileño que, previo al derbi ante el Atlético, colgaron un muñeco suyo, con una pancarta que repugnaba al conjunto blanco.

El brasileño se ha ganado el odio de varios aficionados

Pese a ello, el brasileño no ha perdido la concentración, y se mantiene como uno de los hombres más importantes del cuadro merengue.

En la presente temporada, “Vini” suma seis goles y tres asistencias, por lo que es uno de los futbolistas determinantes en el esquema de Carlo Ancelotti.

Vinicius Jr será el tercer futbolista más joven de la historia del Real Madrid (tras Raúl y Casillas) en alcanzar 200 partidos con el equipo⭐️🇧🇷 pic.twitter.com/1jNhPFH27E — David🇦🇹🤍 (@Alabismo__) February 2, 2023

De hecho, desde que el timonel italiano regresó al banquillo del Madrid, el potencial del carioca llegó a su punto máximo, por ello considera al estratega uno de sus padres deportivos.

“Hablé con Ancelotti y él me dio muchos consejos que me ayudaron para ser titular con Brasil. Me dio mucha confianza. Siempre fue duro conmigo cuando tuvo que serlo. Es como un papá para mí. Es muy bueno, no sólo con los aspectos técnicos del juego, sino también con la manera en que maneja a sus jugadores”, comentó.

El enigma de los botines negros de “Vini”

En el último encuentro de La Liga, en el que el Real Madrid enfrentó al Valencia, Vinicius sorprendió a los aficionados, ya que saltó al campo con unos tenis totalmente negros.

Muchos de sus fans se cuestionaron sobre este detalle, el cual se debe a que el carioca culminó su contrato con la empresa Nike, por lo que está buscando a un nuevo patrocinador.

Vinícius Jr. is wearing blacked-out boots after ending his 10-year partnership with Nike ⚫ pic.twitter.com/Rdki06RvuS — B/R Football (@brfootball) February 2, 2023

Durante 10 años “Vini” estuvo ligado con la marca de la palomita, pero no pudo extender su vinculo, motivo por el que ahora está llamando la atención de las otras empresas.

Los rumores apuntan a que seguirá el camino de su compatriota Neymar Jr., y su próximo patrocinador será Puma.