Young Cister listo para un receso: “Creo que ya es momento de descansar y después le seguimos con la música”

El cantante urbano Young Cister tuvo un movido 2022, donde se presentó en todas las ciudades del país, y ahora está listo para descansar. El intérprete habló con el medio La Junta+, y reveló que su próxima presentación en Lollapalooza será la última de 2023.

“Creo que ya es momento de descansar, ordenarse uno mismo como persona, hacer las cosas personales y preocuparse de uno. Después le seguimos con la música”, comentó.

El cantante señaló que quedó agotado de todos los conciertos que realizó el año pasado, además de sus dos presentaciones en el Movistar Arena de 2023. Acerca de estas dos fechas a principios de enero, él señaló que “los preparamos por mucho tiempo y salió espectacular. La gente se fue muy feliz a sus casas con bonitos recuerdos”.

“Soy súper perfeccionista”

Young Cister habló sobre su trabajo y el próximo descanso que se viene para recargar las pilas. “Yo trabajo harto, me enfoco en hacer las cosas bien, soy súper perfeccionista, entonces eso me consume mucha energía”, comentó.

“Ahora quiero descansar un poco. Igual voy a estar metido en el estudio, no me meto al estudio hace mucho tiempo porque no tengo ganas de meterme”, agregó.

“Estoy viviendo mi vida, descansando, disfrutando de mis amigos y mi familia. Viajando, conociendo el mundo, llenándome de experiencias, momentos y lugares para después meterme al estudio y cantar sobre esas cosas”, terminó Young Cister.