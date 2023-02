Bad Boys 4: esto es lo que se sabe de la secuela protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence

La carrera del actor ha dado un cambio drástico tras haber abofeteado a Chris Rock en plena transmisión de los Oscar.

A casi un año después de aquel incidente, el actor sigue trabajando por realizar proyectos que cuenten, nuevamente, con el apoyo de sus fanáticos perdidos.

Es por eso que ahora el actor y cantante, anunció en sus redes sociales que oficialmente se realizará una cuarta entrega de la exitosa saga de ‘Bad Boys’, película que protagoniza junto a Martin Lawrence.

“¡Ya era hora!”, escribió el actor en Instagram, acompañado de un video donde se le ve anunciando que Bad Boys 4 ya tenía el visto bueno para comenzar su producción.

En el clip, el actor ganador del Oscar, se dispone a reunirse con Lawrence, su compañero en las películas de la saga, para dar juntos la esperada noticia.

Detalles de Bad Boys 4

Bad Boys, está en preproducción temprana en Sony Pictures con el director de Bad Boys for Life, Adil El Arbi, y Bilall Fallah regresando al timón de un guion de Chris Bremner.

Jerry Bruckheimer, Smith para Westbrook, Doug Belgrad y Chad Oman están de vuelta produciendo; Martin Lawrence, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman y Jon Mone son los productores ejecutivos.

Will expresa que se llamará “Bad Boys four life”, a lo que Martin le expresa que suena muy parecido a su antecesora que se llamó “Bad Boys for life” por eso, le dice que deben pensar en un nombre diferente para no confundir a sus fans.

La realización de esta película era casi un hecho luego de que su antecesora hubiera recogido más de $ 426 millones en la taquilla mundial; con una apertura nacional de cuatro días de $ 73 millones. Sin embargo, el incidente de Will Smith en los premios Oscar del 2022, retrasaron todos los planes que tenían.