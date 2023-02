Ben Affleck y Jennifer Garner dan lecciones de madurez: así la relación con sus parejas actuales

Ben Affleck sorprendió a todos luego de ser captado pasando el tiempo con el actual novio de su exesposa Jennifer Garner, John Miller. Los dos fueron fotografiados afuera de la casa de Garner en Brentwood, California.

A pesar de que han tenido altas y bajas, Affleck y Garner están demostrando que ser buenos amigos es posible después del divorcio. Ambos han trabajado en su relación ya que tienen acuerdos de co-crianza por el bien de sus hijos.

Recientemente asistieron al recital de su hija Seraphina, en donde Garner incluso convivió con Jennifer Lopez, actual esposa de Ben.

Cabe destacar que si bien en un principio se decía que Garner no aceptaba a la Diva del Bronx, finalmente han demostrado que entre ellas no hay resentimientos ni malos deseos, especialmente porque sus hijas se han convertido en las mejores amigas.

La buena relación de Jennifer Garner y Ben Affleck es tan importante como el estar bien con sus nuevas parejas ya que también están involucradas en las vidas de sus hijos.

En diciembre de 2021, Affleck estuvo envuelto en polémica debido a que durante una aparición en The Howard Stern Show, dijo que “todavía estaría bebiendo” si estuviera casado con Jennifer Garner.

El actor además mencionó que si no salió antes de la relación fue por sus hijos pero recalcó lo infeliz que era. “Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos pero no estoy feliz, ¿qué hago? Lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”.

Con esto, internautas salieron en defensa de la actriz, recordándole al actor cómo ella siguió apoyándolo aún después de divorciarse. Por supuesto señalaron que no tendría por qué culpar a la actriz por sus decisiones.

Finalmente parece que las cosas entre la expareja no están tan mal como han pensado externos, ya que en varias ocasiones se les ve conversando afuera de sus respectivos hogares o en eventos de sus hijos.

Ambos tienen que ver siempre primero por el bien de Violet, Seraphina y Samuel, lo que significa dejar atrás sus diferencias y actuar siempre con madurez.

Garner le dijo a PEOPLE en marzo de 2021 que la idea de volver a casarse no fue un pensamiento inmediato.

“No lo sé. Estoy tan lejos de eso. Y no sé si el matrimonio tendría que ser una parte... Quiero decir, definitivamente no creo que seré soltera para siempre”, dijo en ese momento. “Pero este no es el momento. No necesito complicarlo. Estoy bien”.

En 2019, Affleck elogió a Garner y dijo que se sentía afortunado de tenerla como madre de sus hijos.

“Cuando alguien es la madre de tus hijos, será la persona central más importante de tu vida, y eso es bueno”, dijo en ese momento. “Espero ser un padre bastante bueno. Ciertamente me esfuerzo mucho. Tengo suerte de que tengan una gran madre, y ella ayuda mucho asegurándose de que seamos padres de la mejor manera posible”. "