Cecilia Bolocco recuerda arresto domiciliario con Menem durante entrevista a Felipe Izquierdo

En un nuevo episodio de “Todo por ti”, que será emitido por Canal 13 este domingo, Cecilia Bolocco visita a un gran amigo, el actor y comediante Felipe Izquierdo, quien hará un homenaje a su madre, la célebre banquetera Amelia Correa, según consigna Página 7.

En el momento en que le toque hablar de su familia, el actor abordará el tema de su hijo mayor, Felipe, quien padece sordera causada por una hipoacusia bilateral severa.

“Él es la representación viva de todos los miedos, los talentos y las inseguridades mías. Y es la persona con la que más convivo (…) Vivir esto es muy potente y muy positivo. No agradezco la enfermedad, pero siento que me ayudó a sacar lo mejor de mí, y me ayudó a estar con él en el momento en que me necesitaba”, serán parte de sus declaraciones sobre su primogénito.

Detención domiciliaria

A raíz de esto, Cecilia relatará que durante 2001, cuando Felipe lidiaba con el arduo tratamiento de su hijo, ella sufría la detención domiciliaria de su entonces marido, Carlos Menem, en la quinta Don Torcuato.

Al recordar ese momento, revelará que una de las pocas cosas que la hacía feliz era la correspondencia con su amigo Felipe. Incluso se animará a leer uno de los correos que le envió al comediante.

“Mirando el pedacito de cielo que alcanzo a ver desde esta ventana con barrotes, me siento absolutamente feliz de saber que estás ahí”, es un fragmento de esa carta enviada por Bolocco.

“Tengo un maravilloso pretexto para levantarme porque sé que todos los días leerás mi mensaje”, continúa el correo.

Cabe recordar que el programa “Todo por ti” se emite todos los domingos, a las 22.30 horas, por las pantallas de Canal 13.