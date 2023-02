El ‘reguero de pistas’ que dejó Piqué para que el detective de Shakira lo pillara ‘infraganti’

La inestabilidad emocional y falta de interés en todos los ámbitos de Piqué le permitieron a Shakira presentir que algo malo andaba en su relación. Sus constantes salidas de casa por cumplir con extensas giras y demás compromisos musicales, le dejaron el camino libre al español quien no dudó en hacer de las suyas.

Sin embargo, éste fue dejando una gran cantidad de pistas sobre las dudas o incomodidades que desde hace ya algún tiempo la cantante sentía de parte de su entonces pareja quien se mostraba cada vez más apático y hasta irritable con ella. Por eso, durante una de sus ausencias más largas en las que estuvo más de 17 días fuera de casa, contrató a una agencia de detectives para que analizaran cada paso que el deportista daba, sobre todo por las noches.

El resultado fue asombroso y hasta poco predecible para muchos, pues el exfutbolista era muy metódico, ya que nunca se dejaba ver de la mano o en compañía de nadie, por el contrario tenía un “modus operandi” con el que quedó al descubierto y dejó a más de uno atónito.

Detective de Shakira descubrió la manera de “engañar” de Piqué

Uno de los principales aspectos que tomaba en cuenta Piqué para engañar a Shakira era el de no salir en sus lujosos carros, ya que solía pedir un taxi que lo dejara en el bar La Traviesa, lugar en el que siempre ha acostumbrado reunirse con sus amigos de rumba, porque aquí tenía un salón especial y privado para cometer sus “fechorías”.

Una vez de haber llegado a este lugar nocturno entraba por una puerta lateral que está ubicada en una calle solitaria en la que no suelen estar presentes muchas personas, luego de que él ya se encontraba instalado, avisaba o pedía que ingresara la chica y ella sí debía entrar por la puerta principal para así despistar a todos.

Incluso, la agencia de detectives llegó a revelar en los informes entregados a la cantante que el exjugador del Barcelona solía llamar con antelación al bar para anunciar su visita y pedía que colocaran cortinas rojas y el aviso de reservado para que nadie entrara en este espacio.

Detectives traidores

Toda esta información fue develada por la agencia que la colombiana contrató desde el momento que supo que su relación no estaba del todo bien y cuando ella insistía en asistir a terapias de pareja a las que su ex siempre se negaba. Adicional a esto, la intérprete de ‘Monotonía’ insistió en seguir con una vida cordial en pareja, pero éste siempre se negaba o no quería continuar en ello y por eso sus múltiples desprecios.

Pero, para sorpresa de la cantante, él no fue el único que la engañó, pues una vez que los detectives dieron con el resultado de esta infidelidad, pese a el contrato de privacidad, no aguantaron la presión y a las pocas semanas de conocer todo lo que el español hacía por las noches, lo enviaron a los medios, dejando así todo al descubierto.