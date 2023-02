Estos serán los proyectos que conformarán el nuevo Universo Cinematográfico de DC que creará James Gunn

Tras varias semanas de incertidumbre donde solo se conocían las cancelaciones de series y las despedidas de actores importantes en el mundo de DC, ahora ya se conoce el rumbo que tomará la casa de superhéroes en los próximos 10 años.

A través de un video, el nuevo CEO de DC Studios, James Gunn, anunció cuáles serán los nuevos proyectos de la competencia de Marvel, en la construcción de un nuevo universo cinematográfico.

Gunn expresó antes de dar los anuncios, que los proyectos que este año se estrenan, como The Flash y ¡Shazam 2!, Blue Beetle y Aquaman 3 formarán parte de este Capítulo 1 del nuevo Universo DC que se denominará Dioses y Monstruos.

Sobre la película protagonizada por Ezra Miller, el director mencionó que ayudará a resetear el universo de DC y que los espectadores tendrán una de las mejores películas de superhéroes.

Al mismo tiempo, aclaró que los proyectos de Matt Reeves con Batman y Todd Phillips con Joker continuará en su propio universo denominado ‘DC Elseworlds’.

Aclarado esos puntos, Gunn continuó explicando los nuevos títulos que vendrán al nuevo universo de DC en los próximos años.

Nuevos Proyectos de DC

Los nuevos proyectos de DC se separan en películas y en series.

Series

Creature Commandos : Una serie que mantiene la misma línea de Escuadrón Suicida, pero que presentará nuevos personajes que serán importantes a futuro.

: Una serie que mantiene la misma línea de Escuadrón Suicida, pero que presentará nuevos personajes que serán importantes a futuro. Waller: La serie dedicada a Amanda Waller, será protagonizada por Viola Davis en el papel principal y estará acompañada de todo el equipo que realizó Peacemaker.

La serie dedicada a Amanda Waller, será protagonizada por Viola Davis en el papel principal y estará acompañada de todo el equipo que realizó Peacemaker. Booster Gold: Gunn describió este personaje como un viajero en el tiempo que utiliza tecnología básica.

Gunn describió este personaje como un viajero en el tiempo que utiliza tecnología básica. Lanterns: DC Studios dijo que será una “enorme serie de eventos televisivos” centrada en los dos desentrañando “un oscuro misterio”

DC Studios dijo que será una “enorme serie de eventos televisivos” centrada en los dos desentrañando “un oscuro misterio” Paradise Lost: Los orígenes de las Amazonas, es descrito como un drama que se centra en la génesis y la intriga política de una isla de todas las mujeres. Tendrá un estilo de Game Of Thrones.

Películas

Superman: Legacy: James Gunn escribirá y dirigirá este proyecto que trae a un nuevo Superman a la gran pantalla. Se espera que se estrene en el 2025.

The Authority: Este es uno de los proyectos cuyos personajes es más desconocido por los fanáticos de DC. La descripción de Gunn apunta a una película de antihéroes que permitirá la primera aparición del canon de WildStorm en el Universo DC.

The Brave and The Bold (Batman): Este proyecto presentará a un Batman que tiene que lidiar con la rebeldía de su hijo que se convierte en Robin. “el DCU presentará a Batman y Robin en esta inusual historia de padre e hijo inspirada en la serie de cómics de Grant Morrison”.

Todavía se desconoce si existirán dos Batman dentro de DC.

Supergirl: Woman of Tomorrow: DC Studios dice que esta película, basada en las galardonadas historias de cómics de Tom King, “presenta una Supergirl que los espectadores no están acostumbrados a ver”

Swamp Things: El anuncio de la alineación de DC Studios solo dice que esta película “investigará los oscuros orígenes de Swamp Thing”.

De momento, se desconoce la fecha de estreno de cada uno de estos proyectos que conformarán un nuevo universo cinematográfico de películas de superhéroes.