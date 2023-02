“Fui al cuarto piso...”: Tonka respondió a los descargos de Neme que acusó a Canal 13 de “no apoyarla”

Finalmente Tonka Tomicic dio una entrevista en el matinal Tu Día, donde se refirió al caso judicial que afecta a su marido Parived, pero también al descargo realizado por José Antonio Neme en Mucho Gusto, quien usó su tribuna de Mega para acusar a Canal 13 por el poco apoyo que al menos públicamente habían manifestado entregarle a una de sus principales figuras.

“Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me... es lo que yo pienso, no lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal”, aseguró sin filtro el periodista.

Pero en la entrevista que le hicieron en el matinal del canal al cual apuntaba Neme, Tonka contestó al descargo de su colega, que en todo caso estaba claramente preocupado por el trato que podrían estar dando a la animadora.

Consultada sobre estos dichos, Tomicic dijo que “ese es José Antonio. Yo sé que nace desde su corazón, pero cuando llegó esta carpeta filtrada (de la investigación del caso relojes vip robados ) fui al cuarto piso, hablé con los ejecutivos, les dije lo que pasaba y siempre he tenido apoyo. Y cuando me han pedido estar al aire, yo he estado al aire”.

En todo caso, Tonka recalcó que “me he sentido apoyada. Entiendo que el mensaje viene desde el cariño y se lo agradezco a José Antonio, pero el canal se ha portado bien conmigo”, comentó, tal como consignó La Cuarta.

Por si aún existen dudad de que Tonka busque cambiar su lugar de trabajo, por la exposición que esto implica, ella misma confirmó que “este es mi trabajo, es mi pasión y quiero seguir creciendo como profesional”.

