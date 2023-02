“Me puse una foto con el torso desnudo”: Pato Torres reveló detalles sobre su experiencia en aplicación de citas

Pato Torres estuvo como invitado en el nuevo episodio de “Socios de la parrilla”, en donde junto a Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta habló sobre su carrera profesional, su vida personal y de pasada recordó grandes personajes como “Eglantina Morrison” y “Pepito TV”.

Sin embargo, algo que llamó la atención, fue que el actor aprovechó de referirse sobre su actual estado sentimental y dejó ver que se encuentra en busca de compañía.

Según las palabras del exrostro de CHV, en algún momento de su soltería decidió descargar Tinder para encontrar pareja. Aunque, cambió algunos detalles de su carta de presentación para que nadie lo reconociera en la aplicación de citas.

“Me puse una foto con el torso desnudo, porque hacía 420 abdominales diarios en la pandemia. No me puse Patricio, sino Waldo, mi primer nombre, y me quité la edad, me puse 55 cuando tenía 67″, comentó.

“Puse que busco amigas entre 40 y 45, y en 10 o 15 minutos llegaron como 30, pero representaban 80″, relató en el programa de Canal 13.

Posteriormente, reveló que “me llegó una foto de una señora maravillosa, desnuda, sobre un sofá rojo, tirada para atrás”. Eso sí, la captura venía con un particular mensaje: “Pato, te quiero culear”.

“Cachó que era yo”, aseguró.

“¿Pero saltó la liebre?”, le preguntó el conductor, a lo que el actor respondió que no y que se retiró de esas pistas.