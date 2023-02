Mientras más ‘viejo’ más ‘boleta’: ahora Piqué quiere lucir como Bad Bunny

Ahora que Piqué cumplió 36 años le ha dado por lucir atuendos de adolescentes, tanto que hasta recientemente demostró que está queriendo copiar el look de Bad Bunny.

Y es que recientemente al novio de Clara Chía se le vio luciendo unas prendas muy juveniles entre las que incluía un suéter cuello tortuga que combinó con una chaqueta de jeans, así como un gorro para taparse de sus haters o del frío, así como una barba que es muy similar a la que ha lucido el artista urbano en sus últimas presentaciones.

Nuevas fotos de Clara Chia y Gerard Piqué, saliendo del Garaje de su casa en Muntaner. Clara, nuevamente con sus gafas blancas, y ahora le sumó a su look una bufanda del mismo color. Amo 📸💑♥



3/2/2023 💞 pic.twitter.com/6ZC4bg8Yfq — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 3, 2023

Esto solo generó una vez más rechazos de parte de quienes consideran de que ya está “muy viejo” para estar luciendo este tipo de outfits que van más para chicos de la nueva generación, además que hay quienes aseguran que él no posee la actitud para saberlos lucir ante las constantes quejas de su apariencia que además es cada vez más desaliñada o descuidada.

Piqué quiere copiar a Bad Bunny

Esta no es la primera vez que Piqué da muestras de que quiere lucir igual de joven que su novia Clara Chía, pues tras su primer viaje romántico a París, dejó ver que se está dejando llevar por los gustos de esta chica que es muy hippie y que no le teme al qué dirán, pues siempre anda muy desprolija.

Pero, ante los fuertes rumores de que ella estaría ocultando su embarazo, ya casi confirmado, éste se ha dejado ver cada vez más despreocupado por su imagen y está abocado al cuidado de su pareja a quien acompañó hace días al hospital debido a una supuesta crisis de ansiedad, pero que ya la mayoría supone son algunas afectaciones que le estaría generando su embarazo que hasta ahora se ha mantenido oculto. Ante esto, no faltaron los duros señalamientos ante su look similar al del intérprete de “Titi me preguntó”.