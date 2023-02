Netflix no se da por vencido y usará otra estrategia para prohibir las cuentas compartidas

Ya son varios los meses de intentos por parte de la directiva de la plataforma de streaming, Netflix, para evitar que sus usuarios compartan sus cuentas en hogares a los cuales no son correspondido y hasta los momentos la meta no ha podido ser alcanzada, sin embargo, pareciera que por fin encontraron la estrategia ideal.

Una nueva idea ahora no sólo afectaría a los que usan perfiles de terceros, sino también a los titulares del servicio al exigirles una actividad al menos una vez al mes. Ahora, solo resta saber si el nuevo método de bloqueo quedará definitivamente tras el período de pruebas.

Netflix ya prohibirá compartir cuentas Getty 2021 (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Nueva estrategia

En los países latinoamericanos Chile, Costa Rica y Perú, comenzó una prueba piloto desde este miércoles 1 de febrero que consiste que los cincos usuarios disponibles en cada cuenta paga tenga que conectarse obligatoriamente por lo menos una vez al mes en la señal WiFi matriz del hogar al que pertenece, de lo contrario.

“Para asegurarse de que sus dispositivos estén asociados con la ubicación principal, será necesario que la persona se conecte al Wi-Fi de dicha ubicación, abra la aplicación o el sitio web de Netflix y mire alguna película o serie al menos una vez cada 31 días”, precisa la empresa de streaming mediante un comunicado en su portal web principal.

Ya en el 2022, Netflix volvió con todo a la idea de no permitir que las personas que no paguen la correspondiente mensualidad tengan acceso. Luego de idas y vueltas en su intento para que los usuarios no comportan la contraseña de acceso. comenzaron a cobrar dinero extra por cada cliente adicional, sin embargo, ante la notable caída en las estadísticas de usuarios y la migración a otras plataformas competencia, la prueba piloto fue eliminada.

Según el último informe trimestral que sirvió para elaborar el anual 2022, reflejó que más de 100 millones de usuarios acceden al servicio sin pagar una tarifa mensual, generando importantes pérdidas monetarias a Netflix.