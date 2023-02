“Ojalá salgas adelante”: J.C. Rodríguez derramó un par de lágrimas por su amigo Erick Pohlhammer

Julio César Rodríguez fue parte de un emotivo momento en Contigo en la mañana, cuando le envió un especial saludo especial a Erick Pohlhammer, quien se encuentra hospitalizados.

Aunque no dio muchos detalles de las razones que mantienen al exrostro de televisión en un centro médico, este viernres, cuando terminaba el matinal de CHV, el periodista le dedicó entre lágrimas unas cariñosas palabras al poeta y expanelista de TV, tal como consigna Página 7.

“Me voy a tomar unos minutos para enviarle un mensaje a Erick Pohlhammer. Él casi no ve televisión, pero cuando lo hace ve nuestro matinal”, comenzó contando JC.

“Hoy está hospitalizado en el Instituto de Neurocirugía (Dr. Alfonso Asenjo), pasando por, quizás, el momento más difícil de su vida”, aseguró el animador. Después, Rodríguez le envió un muy emotivo saludo al recordado jurado de Cuánto vale el Show, quien también ha trabajado con él en los programas Sin Dios ni late, y Síganme los buenos.

“Querido Erick, eres el poeta de la felicidad, por eso no quiero estar triste. Ojalá salgas adelante. Hoy el camino es cuesta arriba, me enseñaste muchas cosas”, expresó.

“Trabajé contigo muchos años, has sido el mejor panelista que he tenido…”, agregó Julio César, momento en que no aguantó la emoción. “Recupérate”, terminó el conductor, enviándole un beso.

A mediados de 2022, Pohlhammer sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que su actual estado de salud podría estar vinculado a ello, dice la información de Página 7.

