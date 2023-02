“Piensas que no serás mamá otra vez”, Aislinn Derbez perdió a su segundo bebé con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron en el 2019, sorprendiendo a todos, pero a 4 años de eso, se llevan muy bien y son una familia moderna.

Y es que la expareja tiene algo en común y es su hija Kailani, quien los sigue uniendo y hace que sigan compartiendo en divertidos viajes y paseos.

Se desconoce la razón por la que se separaron, pero ahora una revelación de Aislinn ha hecho sospechar que su relación decayó luego de un suceso muy fuerte que vivieron.

Y es que recientemente l a hija de Eugenio Derbez reveló que sufrió un aborto cuando aún estaba con Mauricio Ochmann, y esto los afectó mucho.

Aislinn Derbez confiesa que perdió a su segundo bebé con Mauricio Ochmann

En su pódcast La magia del caos, Aislinn Derbez confesó por primera vez que tuvo una pérdida de un bebé a poco tiempo de haber tenido a su hija Kailani.

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo que es la primera vez que lo digo en este pódcast. Creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres (...) perdemos bebés en la primera etapa del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son”, dijo Aislinn.

Además, reveló que el aborto ocurrió antes de los tres meses de embarazo, y esto les afectó mucho a ambos, pero a ella especialmente.

“Se siente muy feo, duele mucho y como que dices ‘algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá nunca más? Fue como que te haces una ilusión por poquito tiempo, p ero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como ‘ya, no sucedió’”, contó la actriz.

Esto los afectó mucho y al poco tiempo se separaron, por lo que muchos sospechan que quizás esta fue la causa de su separación, pues no pudieron superarlo.

Sin embargo, Aislinn contó que le llevó un tiempo entender lo que había pasado y estaba llena de temor, pero lo superó con terapia, con ayuda psicológica, y por supuesto se refugió en su hija, y además les recordó a las mujeres que viven lo mismo que no están solas.