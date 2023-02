Piqué y Clara Chía se mudan juntos, pero con algunas condiciones que la humillan, ¿dónde vivirán?

Gerard Piqué y Clara Chía Martí siguen más fuertes que nunca a pesar de todo el odio, acoso y rechazo que han vivido desde que hicieron público su romance y la session de Shakira junto a Bizarrap donde expuso por completo a la joven de 23 años por la infidelidad que sufrió a causa de ellos.

Cada uno de sus pasos se mantiene en la mira pública y aunque la española se alejó por dos semanas luego de la session de la colombiana ha regresado con todo y tal parece que la pareja decidió dar un nuevo paso y mudarse juntos.

Por si fuera, poco también aseguran que están a la espera de su primer hijo juntos, lo que demuestra que Clara era mucho más que un pasatiempo y que va muy en serio con ella. La noticia sería el gran regalo de cumpleaños del catalán tras celebrar sus 36 años el pasado 2 de febrero.

¿Dónde vivirán Piqué y Clara Chía Martí y las condiciones?

Según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, Piqué y Clara Chía estarían viviendo juntos debido a que “la presión mediática” era mucha y buscan tener mayor libertad.

La pareja vivirá en el ático del español que se ubica en la calle Muntaner, en Barcelona, sin embargo, la condición que el exfutbolista le tiene a su novia es un poco humillante.

Y es que Piqué ha decidido no contarle a sus hijos de la existencia de Clara por lo que para ellos es solo una amiga de su padre y empleada de Kosmos, su empresa.

El ex de Shakira no suele compartir con sus hijos cuando se encuentra con ella, y muchos aseguran que ha sido la cantante quien le prohibió que sus hijos compartan con la mujer con la que le fue infiel y a quien metió en su hogar cuando ella no se encontraba.