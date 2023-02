Rodrigo González reveló cambio que hizo WhatsApp gracias a él: “Lo juro por mi hijo”

El comediante Rodrigo González reveló en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, el cambió que realizó la aplicación de mensajería WhatsApp, gracias a una bochornosa situación que le ocurrió a él, pero le pasaba a mucha gente around the world.

González reveló que durante un evento tecnológico contó en su rutina la vez que, por mirar la foto de una mujer que tenía en sus contactos, pasó a llevar el botón de llamadas y terminó hablando con la joven, sin querer queriendo. Debido a esto, fue el impulsor para que WhatsApp cambiara de lugar, el ícono para hacer llamadas, el cual estaba junto a la foto de perfil.

“Voy a ver la foto de perfil de la flaca y le pincho la foto y la llamo. Y yo digo: ‘NOOOO’, y como que cuelgo. Y me llama de vuelta y me dice: ‘me llamaste’. Y yo: “no, no, no’. Me dice: ‘viste mi foto de perfil, hueón caliente’. Y yo: ‘no, no, no’, y pam le corto”.

“Van a cambiar el ícono”

Fue esa anécdota la que terminó ayudando a miles de personas que habían pasado por el mismo bochorno. Esto, porque la persona que lo contrató se dio cuenta que era algo habitual y se contactó con el CEO de Whatsapp.

“Se acaba el show, vamos a comer y me dice: ‘¿Sabí qué? Tení razón hueón, el teléfono del ícono de WhatsApp está al lado y a mucha gente le ha pasado esto. A mí también me pasó’”.

Pero no quedó ahí, puesto que el hombre quiso ir más allá.

“Vamos de vuelta a Santiago y Gabriel empieza a hablar por teléfono... Cuelga y me dice: ‘está listo...acabo de hablar con el CEO de WhatsApp’, dice. Y yo: ‘ah, sale para allá’. Y me dice: ‘no, acabo de hablar con el CEO de WhatsApp y le conté esto que te pasó a ti. Y él dice que le ha pasado mucho, que tengo razón y me dice que van a cambiar el ícono’”.

Ante el asombro de los demás invitados, que no sabían si era en serio o estaba bromeando, juró que era cierto.

“Te lo juro por mi hijo que el loco de WhatsApp cambió el ícono de perfil del teléfono, para que uno cuando pinchara para ver la foto no llamara. Todo por la charla que yo di en un show de stand up”, cerró con orgullo.