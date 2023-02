Salma Hayek demostró con vestido de red que la edad no te quita lo sexy: es energía vital

Salma Hayek es una de las actrices que jamás dejará de sorprender a sus fans y en el nuevo reto que se embarca tras prestar su voz para unos de los principales personajes de El gato con botas: el último deseo, nos muestra a su 56 años de edad que su lado sensual y atrevido no sólo sigue presente, sino que se transforma y la hace aun más provocativa.

En la premier mundial de la película Magic Mike’s Last Dance, donde la actriz veracruzana encarna a Maxandra Mendoza, estuvo cargada de lo que el tráiler de la cinta nos promete, sensualidad en su máxima potencia.

Salma no podía llegar a la alfombra roja sin ser quien es, una mujer hermosa, talentosa, espectacular y destacando con su look que dejó a todos con la boca abierta.

Un cuerpazo en un vestido de red

Según la revista Hola, la mexicana llegó a la premier en Miami enfundada en un vestido negro de red con aplicaciones florales, de la firma Oscar de la Renta, que dejaba a la vista su lencería.

No sólo demostró estilismo y elegancia, sino que explotó su lado más sensual con un look que abrazaba a la perfección su espectacular figura.

En las declaraciones a la prensa envió un mensaje muy claro a esas mujeres que pasan de los 50 años y creen que lo sensual se acaba con la edad: “Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy”.

Las cámaras de El gordo y la flaca lograron acceder a Salma, mientras el público admirado por su belleza, la ovacionaba por su atrevimiento y tenacidad.

“La sensualidad es una parte del ser humano que no tiene porque (desaparecer), se puede transformar de muchas maneras, puede madurar como todo lo demás, pero es una energía que tenemos y no tenemos por qué perderla. Es una energía que además es vital”, dijo la mujer oriunda de Veracruz.

Entre risas, Hayek le confesó al periodista Oscar Petit que se cambiaria de outfit porque ha pasado hambre para estar perfecta para este vestido tan sensual.

“Ahorita me voy a cambiar el vestido y me voy a poner a comer porque hoy sí he pasado hambre”.

Salma estuvo acompañada por su co-estrella Channing Tatum, el director del largometraje Steven Soderbergh y Elvis Crespo, cuyo tema Suavemente forma parte del soundtrack oficial de la cinta.

Estar al lado de Salma es un reto

Channing llegó con un atuendo sobrio completamente negro conformado por un saco y un pantalón sastre que combinó con una playera del mismo color.

Dijo que trabajar al lado de Salma fue un reto porque su personaje Mike Lance, requería de mucho aplomo por las intrépidas escenas.

“Uno nunca está preparado para algo así, sólo te concentras y te atreves a lo más que puedes porque sabes que será una aventura”.

Escenas desafiantes, según Salma

En una entrevista para ET, Salma dijo que las escenas de baile que tuvo junto al actor, “fueron desafiante físicamente (…) Dios mío, sólo espera a ver. Es simplemente complicado”.

Asimismo, describió a su personaje como “una mujer fuerte” y bromeó sobre cómo eran sus largas jornadas en el set de filmación: “¿Sabes cuál era mi día yendo a la oficina? Simplemente me sentaba y miraba a 12 hombres bailando semidesnudos y haciendo piruetas. Y tenía que mandarlos”.