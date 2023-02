“Te tengo un dato”: Maldonado reveló que famosa animadora le ofreció joyas y carteras robadas

La animadora Patricia Maldonado se refirió en el programa de Youtube Las Indomables sobre la polémica que envuelve a Tonka Tomicic, sobre la compra de relojes robados que habría realizado su marido Parived, señalando que la práctica ilegal sería más común de lo que se piensa en el medio televisivo y que a ella también le ofrecieron especies de dudosa procedencia.

“Patricia Maldonado cuenta que FAMOSA ANIMADORA le ofreció joyas y carteras de lujo ROBADAS”, titularon en el capítulo compartido en la red social.

“Yo conocí a una animadora. Famosa. Famosa, pero que hoy no es rostro. Hoy con cue... es caracho. Me llamó una vez y me dice ‘oye, Maldo, a ti que te gustan las joyas, te tengo un dato. Tengo una picada maravillosa en La Legua’. Le pregunto yo: ‘¿De qué me estai hablando?’. Y me dijo ‘tranquila, yo te acompaño. Lo que tú quieras: anillos, relojes, collares, aros’”, relató la panelista del programa “Tal Cual”, junto a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

Según contó, la famosa animadora, de quien prefirió reservar la identidad, compraba tupido y parejo especies robadas, “sin ningún” problema.

“Yo le dije ‘te lo agradezco, pero estoy tan ocupada que no tengo tiempo’. Ella compraba sin ningún escándalo ni nada. Esto es más viejo...”, agregó Paty.

“Las carteras eran robadas”

Incluso, a pesar, de que le dijo que no tenía interés en la “atractiva” oferta, llegó un vendedor a su negocio y le dejó tres carteras de lujo, pero que, claramente, eran usadas y sin origen conocido.

“Una vez llegó un fulano, yo estaba en el negocio, y me dejó una bolsa. Mi marido, que no tiene idea lo que es una cartera con apellido, y como yo nunca me he comprado carteras así, llega y me dice ‘vieja, un señor te vino a dejar esta bolsa’. La abro y eran como tres carteras. Entonces, abro y me doy cuenta que las carteras eran usadas, robadas”, reveló.

“Lo traté rebien al hue... le dije ‘métete las carteras en la raj...’. Me dio terror, pero hay gente que compra y le da lo mismo si es robado o no. Les da lo mismo”, concluyó.