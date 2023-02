William Levy asegura que no lo valoran, y le recuerdan todas las humillaciones que le hizo a Elizabeth

William Levy es uno de los actores más famosos y exitosos que ha protagonizado miles de telenovelas y series como Café con aroma de mujer y Sortilegio.

Aunque el cubano es un gran actor, lo consideran todo un patán por las infidelidades a Elizabeth Gutiérrez, con quien ha tenido una relación intermitente.

Y es que se han separado y han vuelto en diferentes oportunidades, y aunque el año pasado anunciaron su separación definitiva, luego se les vio juntos de viaje y en eventos.

Te recomendamos: Mientras Elizabeth Gutiérrez presume a William Levy, él la ignora y humilla de nuevo

Pero, este año sí han estado muy alejados, y parece que ahora sí no hay vuelta atrás, empezando por las indirectas que se han lanzado en redes.

Y es que hace unas semanas el actor estuvo en el estreno de su nueva serie y se vio muy amoroso con la actriz con la que protagonizará Samadhi Zendejas, que hasta un beso en la mejilla le dio, y esto habría molestado a Elizabeth.

William Levy lanza indirecta y le recuerdan a Elizabeth Gutiérrez

Este jueves William Levy publicó un video a través de su cuenta de Instagram en el que canta el tema de Marc Anthony, Qué precio tiene el cielo.

“Es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga”, es lo que se le escucha cantar al actor y luego repite “que alguien me lo diga por favor”.

Y junto al video escribió “para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran. Love you all 😉”.

Esto sorprendió a todos, pues el actor está asegurando que no lo valoran, cuando en realidad es él quien no ha respetado ni valorado a Elizabeth, por lo que decidieron recordárselo.

“Mira quién habla de valorar, cuando has tratado tan mal a tu mujer”, “jaja este tipo si es descarado, el que nunca respetó ni le fue infiel a la pobre Elizabeth”, “ay por favor William, cómo hablas que no te valoran, cuando has humillado a Elizabeth a más no poder”, y “creo que este tipo está más descarado que Piqué jaja, se le olvida todo lo que le hizo sufrir a la madre de sus hijos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: “Ella no entiende el desprecio”, la humillación de William Levy a Elizabeth Gutiérrez en público

William Levy ha sido criticado constantemente por las infidelidades a Elizabeth Gutiérrez, además de ignorarla, y miles de humillaciones más.

Se desconoce si esta indirecta es por un nuevo amor, o por Elizabeth, pero ella también compartió una imagen sospechosa en sus historias de Instagram donde hace una forma de corazón en unas nubes y escribió “equivocada”.