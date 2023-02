“Era intensa la cosa”: Paty Maldonado reveló fuerte crisis matrimonial con su esposo

Paty Maldonado se sinceró sobre su relación sentimental con su esposo Jorge tras revelar que tuvo grandes problemas para mantener su matrimonio durante la pandemia.

Durante el episodio de este viernes de “Tal Cual”, la comunicadora contó que: “La verdad, es que yo lo conversaba con la Raquel un día, cuando Jorge estuvo tan enfermo yo pasé por momentos muy complicados”, señaló la excantante.

“Yo creo que el amor que nos hemos tenido ha permitido que nos mantengamos juntos. Yo tengo que reconocer que para la pandemia yo estuve al borde”, reveló.

A lo que José Miguel Viñuela aseguró: “Como muchos matrimonios, lo que pasa es que uno compartía 24 horas”.

“Al borde de decir: ‘Señor, esto llegó hasta aquí’. Ya no puedo más, por favor, arreglemos esta situación”, confesó Paty, quien en algún momento pensó en separarse de su esposo. “¿Pero estás hablando en serio?”, la cuestionó Raquel Argandoña.

“No, en serio”, confirmó la panelista.

A raíz de estas palabras, Viñuela argumentó a favor de Paty asegurando esto fue muy común durante la pandemia puesto que “nunca los matrimonios se habían puedo a prueba de compartir 24 horas al día todos los días”.

“Piensa que yo llevo 18 años saliendo desde la mañana y llegaba a la tarde (...) Todos los días, hue..., yo entraba al baño y estaba ahí, iba a la cocina y está el hue... ahí, yo decía me voy al living y ahí está sentado el hue... era como un fantasma”, sostuvo Paty tras contar detalles de la tensa situación.

“Fue terrible, y lo conversábamos también en este programa, fue terrible la pandemia, el no poder salir, no poder ir a otras partes, conversar con otras personas, hizo que yo, y él también, hubiera momentos en que no nos topábamos. Era intensa la cosa”.

Finalmente, Maldonado que durante esta situación descubrió que “a medida que fue pasando el tiempo, te das cuenta que están los dos, que los dos nos cuidamos” y ahora se encuentra bien con Jorge.