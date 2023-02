Estos son los serios problemas de salud que atraviesa Hulk Hogan

Referirse a Hulk Hogan, es hablar de uno de los luchadores más importantes en la historia de WWE, por tal motivo es considerado una leyenda de los encordados.

En su época, el esteta revolucionó el deporte, al ser uno de los primeros atletas con un físico envidiable, que aprovechaba sus recursos sobre el cuadrilátero.

Hulk Hogan, un hombre espectáculo en WWE

Hogan fue un hombre show en toda su carrera, lo que lo convirtió en uno de los luchadores más queridos de su época.

Además, Hulk fue de los primeros deportistas en convertirse en actor de televisión, pues resultaba atractivo que un tipo de sus características físicas fuera parte de la pantalla chica.

Tantos años en la lucha libre afectaron al originario de Georgia, ya que tuvo varias lesiones que hoy tienen consecuencias trascedentes.

De hecho, Hogan se ha sometido a varias cirugías, pero recientemente pasó por el quirófano, para tratar de corregir un problema en la espalda.

Hogan perdió la sensibilidad en las piernas

Pero la operación no fue como lo esperaba, ya que el resultado le quitó la sensibilidad en las piernas; además, debe usar bastón para poderse sostener.

Aunque Hulk estuvo en el aniversario 30 del programa RAW, fue su entrañable amigo Kurt Angle quien reveló las consecuencias de la operación a la que se sometió.

“Hogan tuvo una cirugía en la espalda de nuevo. Algunos de sus nervios los han cortado de la parte baja del cuerpo. Ahora no puede sentir ahí abajo, así que tiene que usar un bastón para caminar. Pensé que lo usaba por el dolor de espalda. Pero no tiene dolor alguno. Ninguno. No siente nada.

“No puede sentir sus piernas, por lo que camina con un bastón. Es muy serio. Quiero decir, lo siento por Hogan. Puso su corazón y alma en este negocio y fue devorado”, detalló Angle en su podcast.