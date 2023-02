Exguardaespaldas de Beyoncé y Jay Z hace fuertes revelaciones de la pareja y los expone de la peor manera

Beyoncé es admirada a nivel mundial gracias a la carrera que ha forjado por más de 20 años como cantante y ahora uno de sus exguardaespaldas ha puesto en vilo su reputación ante las fuertes confesiones que ha realizado de ella y su esposo Jay Z.

A través de las redes sociales se ha hecho viral el video del hombre que se hace llamar Tío Ron, y quien asegura que fue por un tiempo guardaespaldas de la pareja y que ahora está siendo amenazado por ella y los suyos.

Aunque no explicó la verdadera razón que lo llevó a destapar los presuntos episodios oscuros de los famosos, ha sorprendido a sus fans.

Las fuertes revelaciones sobre Beyoncé y Jay Z

El video del hombre habría sido eliminado de varias cuentas pero otros usuarios se encargaron de replicarlo por lo que aún quedan registros de sus declaraciones.

“Atrévete a decir que no me conoces. Atrévete (…) Yo sé tus secretos más profundos… y sé cómo llegaste a donde estás. Hay una cosa sobre mí, hombre: no puedo ser comprado”; advierte mientras asegura que tiene “información privilegiada” y “pruebas” de Beyoncé y su esposo Jay-Z.

Según el hombre, el matrimonio de la pareja es falso y es solo una estrategia financiera. Por si fuera poco, aseguró que la intérprete ha lidiado desde hace varios años con el consumo de estupefacientes.

“Sí Beyonce se droga, ella ha estado durante mucho tiempo enferma y tú la mantienes de esa manera”, le dijo a Jay-z.

Según el exguardaespaldas, la pareja tiene gran influencia en la industria musical por lo que suelen quitar del camino a todo el que les estorba.

“Harán lo que sea, para destruir a cualquiera que hable en su contra (…) Sé cómo llegaste a donde estás, cómo pisoteaste a mucha gente. Cómo ustedes acabaron con la carrera de Keri Hilson, porque ella comentó algo de ti. Así de odiosos son ustedes. Cómo pasan por encima de cualquiera con tal de estar en la cima. Les recuerdo que su relación era una relación comercial, financiera, para llegar a la cima y hacerse multimillonarios”, confesó.

Muchos internautas aseguraron que sospechaban de eso y mucho más y que ya Kanye West lo había alertado.