¿Piqué le prohibía a Shakira ver a Alejandro Sanz? El detalle revelado tras su nuevo encuentro

Alejandro Sanz no se conformó con felicitar a Shakira a través de sus redes sociales por lo que se apareció en vivo y en directo en su mansión para acompañarla en su celebración, la cual contó con su familia y algunos amigos.

Los cantantes mantienen una amistad desde hace más de 15 años tras grabar algunas canciones juntos como La tortura y Te lo agradezco, las cuales los llevaron a compartir distintas presentaciones en donde la química y complicidad enamoraban a sus fans.

Y es que más de uno ha sospechado que entre ellos ha habido más que una amistad debido a los videos que han surgido donde se les ve coqueteando y muy íntimos.

¿Piqué le prohibió a Shakira estar con Alejandro Sanz?

Sanz y Shakira solían compartir ante la estrecha amistad que mantenían, sin embargo, sus encuentros desaparecieron luego de que ella se hiciera novia con Piqué y tuviera a sus dos hijos: Milan y Sasha, por lo que ella se alejó de la música para dedicarse a su familia.

Aunque cada fecha especial suelen dedicarse tiernos mensajes en sus redes sociales, los intérpretes pasaron un buen tiempo sin verse, pero ahora que la barranquillera ha terminado con Piqué, se han vuelto a encontrar.

Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero ❤️ pic.twitter.com/xPHgTFbxyc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2023

“Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”, le dedicó el intérprete en su cuenta en Instagram junto a un video donde aparecen juntos cantando.

Ante la llegada de Alejandro a la vivienda de Shaki donde se mostró muy sonriente, algunos internautas se mostraron emocionados por tan lindo reencuentro y algunos hasta especulan que el exfutbolista le prohibía encontrarse con su viejo amigo ante los rumores de un posible amor.

“Estas cosas no pasaban cuando estaba con Piqué”; “Alejandro Sanz volvió a su casa ahora que no está Piqué”; “Otra razón para alegrarse porque ya no esté con Piqué, Sanz va a su casa ♥”; comentaron.