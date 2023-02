Quentin Tarantino ha cumplido su promesa de no dar ni un centavo a su madre

“Cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verá un centavo de mi éxito”, prometió Quentin Tarantino a la edad de 12 años cuando su madre lo quiso forzar a abandonar su sueño de ser escritor. En la actualidad, 40 años más tarde, aún no le entrega dinero a su madre.

Quentin Tarantino no ayuda a su madre económicamente

El aclamado director y escritor de cine, Quentin Tarantino, se hizo un juramento cuando tenía apenas 12 años y hasta ahora no piensa en romperlo. Una decisión radical que ha generado polémica, ya que afirmó que nunca le ha dado dinero a su progenitora, a pesar de la fortuna que tiene.

Con un capital evaluado cerca a los 120 millones de dólares, el director y creador de Kill Bill, se prometió que nunca ayudaría a su madre, luego que ella se burlara de su sueño de ser escritor cuando era apenas solo un niño.

En una conversación en el podcast de The Moment, presentado por Brian Koppelan, el cineasta confesó de no darle dinero a su mamá Connie, quien en la actualidad tiene 75 años. La mujer apoyaba a los maestros de Tarantino, quienes lo regañaban por escribir guiones en horarios de clases.

Más de cuatro décadas sin ayudarla con un centavo

“Ah, y por cierto, esta pequeña ‘carrera de escritor’, con el comillas de dedos y todo. ¿Esta pequeña ‘carrera de escritor’ que estás haciendo? Esa mierda se acabó”, fueron las palabras que le dijo su madre y que para el director, fue un antes y después.

“Cuando ella me dijo eso de esa manera sarcástica, yo le dije: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verá un centavo de mi éxito. No habrá una casa para usted, vacaciones para ti, no Elvis Cadillac para mamá. No obtienes nada porque dijiste eso’”.

Hasta ahora Tarantino ha cumplido su promesa de no darle dinero a su madre, sin embargo, aclaró que si la ha ayudado con algunos temas de impuestos. “Sí. La ayudé con un problema con el Servicio de Impuestos Internos. Pero no hay casa, ni Cadillac, ni nada”.