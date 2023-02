“Sin querer sentí algo raro y mi exsuegra me dice...”: Pamela Díaz sacó risas con insólita historia

En su nuevo programa de conversación “Terrazas Stones”, Pamela Díaz le tocó contar la peor anécdota que tenía con una suegra. Ella partió señalando que era algo sucio, lo que sorprendió a Jordi Castell, quien estaba de invitado en el primer capítulo.

“Yo fui al estadio, estaba con Inés, a quien le mando un beso, lo mejor que tiene Manuel (Neira): la mamá”, comenzó Díaz. “La cosa es que yo estaba en el estadio, la Unión Española ahí jugaba. Me vestí de blanco, con un buzo blanco y una polera blanca, como un peto, una cosa así. En ese tiempo era muy lola y tomaba una pastilla que me hacía ir al baño”, relató.

Salió una cosa poca

“Me dieron ganas de ir a hacer del dos y me salió una cosa, así como poca”, dijo y provocó una carcajada en Castell. “Yo me estoy haciendo la educada po’ hueón, ahora que soy animadora”, continuó Pamela, quien fue interrumpida por la risa de Jordi

“Entonces, sin querer sentí algo raro y mi exsuegra me dice: ‘Pame, ven, lo que pasa es que como que te sentaste arriba de un chocolate o caca, algo así’. Yo le digo: ‘¿Cómo se le ocurre? No sea desubicada’”, agregó.

“Me miro y me tuve que sacar el polerón que tenía en el cuello. Me lo amarré aquí (en la cintura) y me tuve que ir a mi casa. Casi me hice, pero no me hice, fue un destello de luz”, terminó entre risas la animadora.