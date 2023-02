Cristales, transparencias y hasta junglas: los looks de Jennifer Lopez que hicieron historia

Jennifer Lopez, la eterna musa de la moda que apuesta por el glamour, sabe como vestirse para todas las ocasione y como lograr causar un impacto dentro de una industria con un hueso duro de roer. A través de prendas de importantes firmas de moda, la actriz ha logrado hacer historia no solo por su talento histriónico, también por sus looks.

El vestido que usó para la 65ª entrega de los premios Grammy causó furor. Se trató de una pieza Gucci de larga cola con olanes y una cascada de pedrería que caía sobre su torso, que daban ese efecto de libertad de movimiento estilo flecos, esta característica también se mantuvo en sus mangas abullonadas y lo combinó con joyería Bulgari y plataformas plateadas brillantes de DSW.

Por el momento se desconoce el costo total de todo el look, pero es un hecho que es costoso, más si contiene piezas ícono de Bulgari como el collar de serpiente y grandes anillos con diamantes que también forman parte de la insignia de la casa joyera.

Los looks de Jennifer Lopez que lograron hacer historia

Jennifer Lopez ha logrado colocarse como un ícono de la moda y los últimos looks que ha utilizado durante las fiestas decembrinas, afianzaron su lugar como ‘it girl’ con piezas de Gucci, con quien ha trabajado muy de cerca para lucir conjuntos de impacto.

Jungle Dress

No solo de Gucci han sido los looks que más impacto han causado de Jennifer Lopez, también lo ha hecho de la mano de Versace con el icónico ‘Jungle Dress’ firmado por Donatella Versace en el año 2000 para los Premios Grammy de ese año, que causó tal impacto que fue gracias a esto que hoy en día podemos utilizar la herramienta de búsqueda por imagen de Google.

Vestido de novia AMA’s

Jennifer Lopez dio un giro al look de novia y con un vestido corto de amplia falda y un velo de red, este look presumía un corset beige de transparencias con un cinturón que enmarcaba su cintura y una falda de tul que combinó con unas botas altas estilo militar del mismo tono.

Un ícono de la MET Gala

Una invitada de lujo en la fiesta más grande de la moda, la MET Gala. JLo desde 199 ha sabido como deslumbrar en su alfombra y su look de 2019, fue catalogado como el más extravagante, con un look completo de pedrería que incluía una peluca, un vestido Versace de flecos, plataformas abiertas color plata y un clutch del mismo color, también merecen una mención honorífica su vestido de cruz de Balmain y su look western de Ralph Lauren.

La reina del Super Bowl

En compañía de Shakira, JLo logró colocarse en el top de los mejores shows de medio tiempo con un body metalizado en forma de espejos que se ceñían a su figura, deslumbrando con atrevido un escote ‘V’.