Luis Slimming reconoce que tiene temor de que a Yerko Puchento le vaya mal en Viña

Luis Slimming, humorista que se convirtió en todo un éxito en el reciente Festival del Huaso de Olmué- con una rutina bastante critica y llena de temas contingentes-, reconoció que tiene sus dudas con respecto a cómo le irá a Daniel Alcaíno, en su personaje Yerko Puchento, en el Festival de Viña. El comediante opinó sobre el futuro que augura en el certamen de todos sus colegas en entrevista con Página 7.

Slimming por estos días es una voz autorizada en materia de humor. No sólo cuenta con triunfo en su desempeño en El Patagual, sino que también con los elogios de muchos de sus pares, quienes han valorado su rutina.

El también profesor de matemáticas tiene trayectoria: ha colaborado con Edo Caroe, Fabrizio Copano y Yerko Puchento, entre otros. Justamente en ese contexto es que el citado medio le consultó sus pronósticos respecto del rendimiento de los humoristas este año en la Quinta Vergara.

El problema de los personajes en Viña

Respecto de Daniel Alcaíno, Don Comedia aseguró que confía en su talento, pero que mantiene sus dudas por tratarse de un personaje el que suba al escenario, considerando que Yerko Puchento ya no está en pantalla.

“Con Yerko me pasa ese miedo de que no vaya a ser como el profesor Salomón, que fue cuando ya no era el boom, o Tony Esbelt. Vamos a ver cómo le va, porque vamos a ver otra forma de hacer humor político. Él es más de tirar palos para todos lados y yo también, pero yo traté de hacerlo más buena onda”, advirtió.

“Me asusta Yerko solo por una cuestión de que es un personaje, y los que se han subido a la Quinta Vergara siempre les va más o menos, como El Malo, El Carmelo, La Cuatro, el único que se salvó fue Ruperto, no recuerdo otro personaje que le haya ido la raja”, añadió.

No obstante, Slimming aseguró que tiene toda la fe cifrada en que Daniel Alcaíno saldrá muy victorioso en esta edición del Festival de Viña.

“Lo de Ruperto se explica porque era bueno y un fenómeno, porque fue en el peak de su carrera, todo lo contrario a Yerko, que ya pasó su peak, y muchas generaciones nuevas que no lo conocen, pero ahí vamos a ver cómo anda todo. Pero Jorge (guionista) y Daniel son profesionales, y creo que van a salir airosos”, indicó.