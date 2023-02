“Me quedó pegado”: Sergio Rojas desclasifica mensaje que le dio Tonka sobre “gente de mierda”

El periodista Sergio Rojas reveló en el live de Instagram “Que te lo digo”, el consejo que le dio años atrás Tonka Tomicic, cuando trabajaban juntos en el ex matinal “Bienvenidos”, asegurando que esas palabras ahora le hacen mucho sentido, puesto que es lo mismo que está viviendo la animadora de Canal 13, debido a la investigación contra su marido Marco Antonio López, Parived, por el caso relojes vip.

“Yo me he acordado harto de ella estos días, por esa conversación que tuve antes que me echara. Estábamos en una reunión de pauta, yo me sentaba al lado de ella, y tenía un problema con La Red, porque habían hablado de ella y me dice Sergio te voy a dar un consejo: si te rodeas de gente de mierda siempre te va a salpicar mierda”, confesó ante su compañera Paula Escobar, mientras esperaban que se uniera al equipo de faranduleros Luis Sandoval.

El mensaje cobró sentido para Rojas, tras las últimas informaciones respecto al caso de contrabando y receptación de artículos de lujos donde Tonka Tomicic se ha visto afectada, por culpa de su marido, de quien el viernes pasado anunció que se había separado.

Además, agregó que el vocabulario que usó la animadora en ese entonces, también le llamó la atención, puesto que usó palabras que no acostumbraba a decir públicamente.

“Y me quedó pegado, porque además Tonka Tomicic hablando en ese tono, me parecía super potente, porque ella en general no dice garabatos, es muy compuesta”.

“Hay que hacerse el hueón”

Un extracto del libro que escribe la periodista Laura Landaeta, publicado por Interferencia, filtró la conversación telefónica que tuvo la animadora con su, ahora, expareja. Él le comunicaba que la policía estaba interviniendo los teléfonos de los involucrados en el negocio ilícito.

“Hay que hacerse el hueón”, le dice Tonka Tomicic a su marido, luego que este le revelara “que su amigo Domingo Jalil tiene los teléfonos intervenidos y que está siendo investigado por la PDI. Quizás él también”, se lee en el reportaje.

Las palabras corresponden a una corta llamada de poco más de dos minutos que tuvo la pareja el año 2019, por lo cual se desmienten los últimos dichos realizados por Tonka, quien aseguró que no conocía al detalle lo que hacía su marido.

En la escucha se puede oír a un nervioso Parived confesándole a Tonka Tomicic que “su amigo, Domingo Jalil, tiene sus teléfonos intervenidos y que está siendo investigado por la PDI”, por lo que él podría ser el siguiente.

“Me preocupa que una situación legal puede ser muy dañina para ti, porque si se dan cuenta, pueden entrar en un tema negativo, un tema que es responsabilidad mía pero que te va a afectar, porque hablamos de algo legal. Y eso es muy delicado, hay que ser super cuidadosos”, le dijo Marco Antonio López a Tonka.