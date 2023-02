“Queen” Raquel Castillo: Anunció su candidatura a Reina del Festival de Viña 2023

“La mujer de las 5 mil imitaciones”, Raquel Castillo, quiere ser la nueva Reina del Festival de Viña del Mar 2023. Así lo confirmó ella misma al portal Página 7, donde reveló sus razones para ser parte del certamen viñamarino.

De hecho, dio a conocer su particular propuesta del esperado “piscinazo”, si es que logra ganar: “La verdad es que me motivaron otras personas. Un amigo me dijo que me postulara, que iba a ser entretenido”, indicó Castillo, tal como consignó La Cuarta.

Por otra parte, la exparticipante de Factor X, aseguró que contaba con el apoyo de varios auspiciadores de su comuna. Una de las principales razones que dio apara ser parte de este concurso de belleza, es su necesidad de dar a conocer sus proyectos más allá de su trabajo actual como locutora radial.

“Voy a poner una fundación, y como tengo el canal de YouTube y mi programa radial, yo creo que nunca está de más”, aseguró y en relación a la propuesta de su candidatura, Castillo indicó que busca llegar con canales o radios a localidades de escasos recursos.

“Además, tratar de visitar los asilos, y lugares donde estén los adultos mayores. También quiero intentar comunicarme con algunos políticos, y ver qué podemos hacer para ayudar a Chile, porque con tantos inmigrantes en el país, ya se ha convertido en un problema”, expresó.

[ LEE TAMBIÉN: Tiembla Tita Ureta: “La Reina de Chile” se quiere postular para ser la soberana del Festival de Viña del Mar ]