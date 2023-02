4 famosos que se desnudaron en pantallas y terminaron arrepentidos

El mundo del cine puede llegar a ser muy amplio y exigente por lo que los actores deben enfrentar escenas que no solo ponen en riesgo su vida, sino también su integridad al tener que desnudarse frente a las cámaras para complacer las expectativas de los directores.

Lo cierto es que son muchas las celebridades las que protagonizaron escenas en las que su cuerpos quedaban expuestos y por miedo a ser cancelados dentro de la industria aceptaron posar y ahora con sus reconocidas carreras se han arrepentido de desnudarse.

Ahora consideran que aparecer sin ropa ha sido totalmente innecesario, pues para conseguir el éxito en una producción cinematográfica no es necesario mostrar a los actores al desnudo.

Famosos que se arrepintieron de posar desnudos

Natalie Portman

La actriz es una de las que ha decidido expresar su disgusto por el paradero que han tenido las escenas donde aparece sin ropa como son las de ‘Hotel Chevalier’ cortometraje de 2007, de Wes Anderson. Más allá de arrepentirse le ha molestado que aparezca en sitios pornográficos, por lo que actualmente no volvería a hacerlas al saber donde llegarían.

“Realmente no me arrepiento. Es más que no me gusta la apropiación indebida de cosas, como cuando creas algo como parte de una historia y luego una parte termina en un sitio pornográfico. Está destinado a ser una escena dramática y parte de una historia. Eso realmente me enoja. Es inevitable y debo saber qué sucede”, dijo a MTV News.

Kate Winslet

En el caso de Kate si recuerda con incomodidad las películas en las que se ha desnudado y son varias en las que decidió posar sin ropa como en su debut en Titanic de la que “odia cada segundo” donde el personaje de Leonardo DiCaprio la dibuja, mientras sólo trae puesto una joya colgando de su cuello.

“Ojalá no hubiera mostrado tanta carne, pero era joven y sabía que tenía cosas que demostrar”, confesó a The Sun.

Emily Blunt

En 2004 mientras iniciaba su carrera como actriz aceptó hacer algunas escenas de desnudos en ‘My summer of love’, cuando tenía sólo 22 años, pero unos años después se dio cuenta que no son estrictamente necesarias para que una película esté bien realizada.

“Demasiado picante sería algo que no haría por ahora. No estoy tan interesado en hacer desnudos, porque ya no tengo 22 años. Y, en realidad, no es tanto una cosa moral como, ‘Lo he hecho antes, y ¿realmente quiero volver a hacerlo?’ ¿Le sirve a la película o es gratuito o por el gusto de hacerlo? Porque no creo que sea necesario la mayor parte del tiempo”, compartió con ‘The Telegraph’.

Taylour Lautner

El guapo actor apareció en varias oportunidades con su pecho al descubierto en la saga de ‘Crepúsculo’ cuando era solo un adolescente y ahora asegura que no volvería a hacerlo, pues prefiere priorizar su talento como actor y no su condición física.

“Trabajé duro para ponerme en forma para este papel. Mi motivación fue la película y los fanáticos, pero no quiero que me conozcan solo como un cuerpo. Si tuviera que elegir, nunca más me quitaría la camisa en una película, pero supongo que eso no es muy realista. Sin embargo, ciertamente no pediré hacerlo”, dijo en su momento.