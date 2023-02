5 directores que llevaron muy lejos su trabajo y expusieron a niños actores

Algunas celebridades les ha salido muy caro el precio de la fama al quedar expuestos durante su infancia con trabajos que vulneraban sus derechos y que le generaron complicaciones mentales a largo plazo.

En la mayoría de los casos han sido las niñas las que se han llevado la peor parte al ser sexualizadas desde temprana edad, aunque algunos actores también han quedado expuestos por distintos directores de Hollywood.

Apenas siendo unos niños se sentían humillados y explotados ante tantas horas de rodajes. Tenían que enfrentar experiencias amorosas sin haberlas vivido antes, dar su prinmer beso de manera ficticia, grabar escenas que no entendían al no haber pasado por nada parecido en sus vidas. Sus infancias fueron reducidas a libretos, grabaciones, cámaras y escenas repudiables.

Directores que expusieron a niños actores

Franco Zeffirelli / Romeo y Julieta

Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting decidieron demandar a la productora de Paramount Pictures debido a las escenas que tuvieron que grabar hace 55 años en la película de ‘Romeo y Julieta’ cuando apenas eran unos adolescentes.

Los actores aseguran que enfrentaron problemas de salud mental al tener que grabar escenas de cama donde quedaban expuestas distintas partes de su cuerpo, lo que es considerado una explotación sexual.

“Las imágenes de menores desnudos son ilegales y no deben exhibirse. Estos eran niños muy jóvenes e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de golpearlos. De repente eran famosos a un nivel que nunca esperaron, y además fueron violados de una manera que no sabían cómo tratar”, dijo el abogado de los actores, Solomon Gresen.

Luc Besson / El profesional

Natalie Portman denunció durante la “Marcha de las Mujeres” del 2018 en Los Ángeles el “terrorismo sexual” que tuvo que sufrir durante su participación en la película ‘El profesional’ cuando tenía 12 años.

La famosa tuvo que enfrentar algunas escenas sexuales y aunque al ser editadas algunas fueron eliminadas, se quedó en la memoria de los espectadores como una bomba sexual.

“Abrí muy emocionada mi primera carta de un fan. Había escrito una fantasía, en la que me violaba. Esperaban mis 18 años, curiosamente la edad en la que sería legal acostarse conmigo. Los críticos hablaban de mis pechos en sus notas”, dijo.

Martin Scorsese / Taxi Driver

Jodie Foster enfrentó a sus 12 años un papel que la catapultó a la fama: el de Iris Steensma en ‘Taxi Driver’ el cual garantizó la fama pero también la sexualización.

Previa a las grabaciones fue examinada por un psiquiatra, y durante el set, fue asistida por una trabajadora social debido a que se trataba de un papel como prostituta que la exhibió de la peor manera y pese a los intentos para no generarle sufrimiento fueron en vano.

Randal Kleiser / La Laguna Azul

La historia se repite con cientos de actrices más como en el caso de Brooke Shields quien protagonizó uno de los clásico del cine como es ‘La Laguna Azul’, cuando esta apenas tenía sólo quince años, la cual trata del despertar sexual de una pareja de adolescentes que naufraga en una isla desierta dejando a la actriz con su cuerpo expuesto sin importar su edad.

Catherine Hardwicke / Thirteen

Las protagonistas de ‘Thirteen’ también enfrentaron un oscuro pasado tras las incontables escenas relacionadas al sexo, alcohol y drogas y la sexualización que aunque no contaron con desnudos el beso lésbico con el fin de excitar a los espectadores, el intento de un trío con un chico mayor que ellas y más momentos, han sido difíciles de digerir para el público porque Nikki tenía 15 y Wood, 16.