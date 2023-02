Adele cumple su sueño y conoce a The Rock en persona

La 65° entrega de los “Premios Grammy” dejó varios momentos virales en el mundo del entretenimiento, por lo que las redes se inundaron de imágenes de la velada.

Algunas celebridades se encontraron; además, la vestimenta de otros famosos también dio de qué hablar, pero las bromas y sonrisas también quedaron en la memoria de los fans.

Adele cumplió su sueño y conoció a The Rock

La Arena Crypto.com de Los Ángeles reunió a las celebridades más destacadas de la actualidad, entre las que se encontraba la cantante Adele.

De hecho, la británica fue de las famosas que protagonizó uno de los momentos más virales, luego de que cumplió su sueño y conoció en persona a Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock.

Fue el presentador de la noche, Noah, quien reveló este secreto de Adele, al asegurar que la cantante quería ver al exluachador desde que era adolescente.

OMG! Momento icónico. Adele conoció a The Rock, que era de unas las celebridades que deseaba conocer y no había tenido la oportunidad todavía🫶🏻.pic.twitter.com/wD15cUYtWh — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) February 6, 2023

La británica se quedó perpleja cuando el maestro de ceremonias dio más detalles. Incluso, se le observó nerviosa, pero contenta de saludar a The Rock.

“Esta es una de las cosas más extrañas que descubrí: la persona a la que Adele siempre ha querido conocer, pero nunca lo ha hecho, es Dwayne Johnson. Supe que también es un gran admirador tuyo. Adele conoce a The Rock, The Rock conoce a Adele. Por primera vez en la historia. Muy bien, conózcanse, ¡tenemos que seguir con el espectáculo!”, comentó Noah.

JAKSJAKSJAJAJ ESTÁ FOTO DE ADELE Y THE ROCK #GRAMMYs pic.twitter.com/oCsJCBtkii — Erika; STREAM BLUE (@erikacanulku) February 6, 2023

Era fan de la lucha libre

Este particular fanatismo por Dwayne Johnson, nació por el gusto que tiene Adele por la lucha libre. De hecho, en repetidas ocasiones, la británica ha comentado su atracción por este deporte.

“Yo era la mayor fan de la lucha libre cuando era más joven. El otro día me envió flores porque él y su mujer no pudieron ir a mi concierto. Literalmente, ¡casi me caigo de la silla!”, reveló Adele en el canal de YouTube NikkieTutorials.