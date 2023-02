Ben Affleck no es el único que ha sufrido: él también fue un gran apoyo para Jennifer Lopez

Aunque muchos consideran que Jennifer Lopez lo ha tenido todo en la vida, solo Ben Affleck sabe lo complicado que ha sido para ella, incluso para ambos lograr la estabilidad que hoy día tienen en su relación.

Por un lado el actor ha tenido que luchar con su adicción al alcohol que durante 20 años le hicieron perder el rumbo, sin embargo, esto lo superó gracias a su voluntad y a su entorno en el que consiguió apoyo suficiente para salir adelante y enfocarse en ser una mejor persona; mientras que la llamada “diva del Bronx” le tocó también “sufrir”, pero por amor. No en vano cuenta en su historial con 6 compromisos y 4 matrimonios con los que ha tenido que lidiar para conseguir la estabilidad que hoy ya consiguió al lado del intérprete de personajes como Batman.

Ben Affleck y JLo (Getty Images)

Y es que a pesar de que esta pareja pasó ya por varias adversidades una vez que iniciaron su romance en 2002, alegraron a varios corazones solitarios que los tenían como ejemplo, pero el miedo o presión social les hizo posponer su compromiso en 2003 aún y cuándo Affleck estaba seguro de ir con ella al altar, pero un año después se separaron y todo se convirtió en algo incierto.

La historia de amor y apoyo entre Ben Affleck y Jennifer Lopez

Sin embargo, ellos no perdieron las esperanzas, pues mientras Ben Affleck se encargó de rehabilitarse por completo de sus adicciones, Jennifer Lopez despegó aún más con su carrera y pese a que ambos construyeron una vida con otras parejas (Ana de Armas y Alex Rodríguez), respectivamente, no fue sino hasta 2021 cuando la cantante anunciaba su separación definitiva con el pelotero que decidieron reencontrarse de nuevo y consolidar su amor, pero no la tuvieron tan fácil, pues ambos tenían el corazón roto y muchas inseguridades.

Jennifer López y Ben Afleck Foto: Agencias

Sin embargo, el actor siempre buscó el estar cerca de esta mujer que le ha tocado llorar por una gran cantidad de hombres quienes les han sido infieles o no han cubierto sus expectativas amorosas, pues él sabía como calmarla, escucharla y sobre todo brindarle la seguridad y amor que tanto ella necesitaba.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en junio de 2022. Foto: Instagram @benniferstan

Incluso, luego de su última ruptura con Rodríguez, Lopez confesaba que ante cada separación sentía un profundo dolor y decepción, por eso volver a creer en el amor le era muy complejo y por eso, al ver que Affleck llegaba de nuevo a su vida le ponía el camino más fácil, sobre todo, porque ambos ya conocían el agrio sabor de la tristeza ante el rechazo o la no valoración de sus sentimientos, pero juntos se complementaban muy bien y sabían ser felices juntos.

Ben Affleck y Jennifer Lopez. Matteo Chinellato/NurPhoto vía Reuters. Imagen referencial (Matteo Chinellato/Matteo Chinellato via Reuters Co)

De esa forma y tras varios encuentros y conversaciones casuales, esta pareja sorprendió de nuevo al mundo cuando se confirmó que estaban juntos de nuevo, Ben fue el gran apoyo de esta diva del entretenimiento, pues la logró sacar del reciente fracaso amoroso que pasaba mientras que él ya un poco más sano y seguro de sí, se sentía a gusto con la mujer que una vez amó y dejó por sus adicciones.

Desde entonces, pese a sus caras de “aburrimiento”, sobre todo en eventos artísticos, el famoso actor ha sido la base de apoyo de esta mujer que también ha sufrido y se ha levantado en varias oportunidades y ella ha sabido cuidarlo o protegerlo para que no caiga de nuevo en el abismo. Sin duda, son el uno para el otro.