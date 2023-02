‘La Roca’ fue criticado por dejar que su hija lo maquille: no saben qué es una paternidad sana

Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’ es uno de los actores y luchadores más exitosos y famosos que ha protagonizado numerosas películas de acción y comedia.

Pero, además, ha dejado claro que es el mejor papá y esposo, y a través de sus redes muestra lo mucho que disfruta de sus hijas pequeñas.

Y es que a Jasmine y Tía les gusta jugar con él, hacerle bromas, y él lo disfruta al máximo, solo con verlas sonreír es capaz de todo.

Te recomendamos: ‘La Roca’ logra un sueño con su ex y le dedica hermosas palabras mostrando que es un caballero

Además, ha dejado claro que pintar las uñas a sus hijas, jugar al té con ellas, y peinarlas es parte de la paternidad y no le resta hombría, algo que muchos padres consideran que es trabajo de las madres.

Incluso, recientemente el actor dejó ver que hasta deja que sus hijas lo maquillen y no tiene problemas con ello, aunque reciba críticas.

Dwayne Johnson deja que sus hijas lo maquillen y prueba que no le resta masculinidad

Dwayne Johnson publicó un video en sus redes en el que sus dos hijas Tía y Jasmine lo están maquillando y hasta le ponen un tutú en la cabeza, algo que él disfruta.

“La primera mañana de regreso a casa con mis tornados 🌪️ y a las 8 am insistieron en darle a “Dwanta Claus un cambio de imagen antes de Navidad” 🎅🏾 💅🏽 💋 Todavía no me he visto en el espejo, pero si me veo tan bien como ME SIENTO AHORA, entonces ESTOY GANANDO BEBÉ 🙋🏽‍♂️🥇 Dwanta necesita un tutú”, escribió el actor en sus redes junto al video.

El también luchador dejó claro que, aunque reciba críticas por estar maquillado, él se siente bien y le encanta que sus hijas sean felices disfrazándolo.

Te recomendamos: Un amigo como Dwayne Johnson: así reaccionó ante el éxito de Brendan Fraser y merece el mundo

“Por último, los pequeños tornados 🌪️ querían que Dwanta Claus usara un tutú para su cambio de imagen de Navidad 🎅🏾💅🏽🩰Pero el tutú solo cabría sobre UNA de las piernas de Dwanta 🦵🏾🎅🏾Entonces desecharon la peluca y querían que Dwanta usara el tutú alrededor de SU CUELLO como una bufanda 🎅🏾🧣Pero la cabeza de Dwanta era tan grande que no pudimos bajarle el tutú hasta el cuello, así que se vio obligado a usarlo como una corona 🎅🏾 👑Pero lo más importante, Dwanta dijo: “NO HAY MANERA de que esto se publique en @instagram”.