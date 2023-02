No solo fue con Leslie Shaw: Tommy Mottola ha sido acusado de otras supuestas infidelidades

No solo Shakira está afrontando “uno de los momentos más oscuros”, pues al parecer la cantante y actriz mexicana Thalía también estaría viviendo el mismo infierno, pues se rumora que su esposo Tommy Mottola, presuntamente, le fue infiel no una una, sino varias veces, lo que tiene devastada a la artista.

Trascendió que el matrimonio de 22 años se está separando luego de que Thalia supo toda la verdad, que salió a la luz pública la semana pasada que el empresario, al parecer, tuvo un romance con la cantante peruana Leslie Shaw, de 33 años.

Esta no sería la primera vez que trasciende que la pareja estaría en una crisis amorosa por culpa de terceros. Sin embargo, la prensa rosa de México ha notado que desde finales del 2022, ya no publican fotos o videos juntos, incluso, Thalía asistió a los Latin Grammys sola, cuando se esperaba que fuera con Mottola.

Fue la conductora de televisión peruana, Magaly Medina, quien encendió las alarmas de ruptura el 3 de febrero cuando manifestó: Tommy Mottola habría sido infiel con una artista peruana. ¿Quién es esa artista peruana? Se trataría de Leslie Shaw. (...) No se ven tomas de ellos juntos desde el 2 de diciembre de 2022. No hay fotos de navidad, año nuevo, cuando siempre han sido muy unidos y han compartido estas celebraciones”. Pero no presentó alguna imagen, video o audio para confirmar la infidelidad.

Shaw conoce a Thalía, puesto que en el 2020 ambas, junto a Farina, colaboró con la canción “Estoy soltera”. Al ser increpada por un medio de comunicación de Perú, sobre si conoce a Mottola o es la amante, la cantante manifestó: “Ay, no me interesa, que hablen lo que quieran”.

Pero este lunes apareció en el programa de Magaly y dio su versión: “Yo estaba feliz saliendo de mi clase de Pole Dance y mi papá me manda un TikTok y le dice ‘que guardadito te lo tenías’ y yo ‘¿qué pasó?’. Yo nunca conocí a Tommy Mottola”.

“Ella es super linda, empezó a comentar en mis fotos, seguirnos por redes, yo le mandaba música, siempre ha habido respeto. Nunca en mi vida lo he conocido (a Tommy Mottola). He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida”, aseveró la artista inca.

Esta no es la primera vez que entre la pareja la vincula con otras personas. En el 2013, se afirmó que también se divorciarían porque el producto musical tuvo amores extramaritales.

“Ella se hartó y claro que se ha dado cuenta en varias ocasiones de las infidelidades de Tommy. No comprende por qué, y en distintas ocasiones la hemos visto llorar; Thalía afirma que ella dejó todo por él: su carrera, su familia, sus amigos, su país, todo, y que éste le ha pagado con muchas infidelidades”, dijo en febrero de 2013 un allegado a la cantante.

Sin embargo, el tiempo transcurrió y ellos continuaron su matrimonio. ¿Será que esta vez puede ser diferente?