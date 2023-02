Rocío Marengo regresa a la televisión chilena de la mano de conocido estelar

Ella ya es parte de la casa, el último programa en el que Rocío Marengo participó en Chile fue El discípulo del Chef, pero luego se fue a Argentina para ser parte de un reality show llamado El hotel de los famosos. Ahora regresa para integrarse a la nueva temporada del programa Aquí se baila de Canal 13.

Ella ya sabe de este tipo de programas, porque ha participado en Locos por el baile y Bailando por un sueño. “Me acomodan mucho estos programas”, le dijo a HoyxHoy.

“Me río porque participé en muchos programas diferentes y la verdad es que soy una agradecida, porque en todos me fue muy bien y todos me dejaron mucho aprendizaje”, recordó, tal como consigna Página 7.

Además añadió: “Toco el cielo con las manos con las oportunidades laborales que he tenido, porque todas dejan enseñanzas que no me las quita nadie”.

¿Cómo vuelve a Chile?

“Cuando me llamaron dije por dentro ‘sí, amo, me encanta’. Me parece que estas oportunidades de programas de baile no hay que dejarlas pasar, porque sacan lo mejor de una. Siento que el baile saca lo mejor de mí”, aseguró Rocío Marengo.

“No soy la mejor bailarina ni la mejor cocinera, pero bueno, muestro que soy una mina que quiere crecer, que quiere aprender, que estudia, que se prepara. Eso la gente también lo agradece y lo premia muchas veces”, dijo muy emocionada al mencionado medio.

Finalmente, la rubia adelantó que ya estuvo conversando con su coach para elegir temas que sacan su mejor versión. “Estoy súper motivada, quiero llegar ya para ponerme a ensayar. Hoy pienso en pasarlo bien, hacer amigos y generar empatía con el público”.

