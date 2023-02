Angelina Jolie cosecha éxitos mientras Brad Pitt pierde uno de sus negocios más ‘jugosos’

Muchos famosos no solo limitan sus carreras a la música o a la actuación, tal es el caso de Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes además de participar en importantes producciones cinematográficas, también construyeron su patrimonio a través de negocios, uno de ellos, el viñedo que compartían, ubicado al sur de Francia.

Tras su separación en 2019, Angelina Jolie y Brad Pitt continuaron con polémicas donde los dos se acusaban por diversas razones, además no solo eso, sino que hubo hasta demandas millonarias de por medio, siendo otra de las rupturas mediáticas de Hollywood.

La eterna pelea de Angelina Jolie y Brad Pitt por su viñedo ya tiene un ganador

Pese a sus exitosas carreras, la pareja decidió emprender sus propios negocios y hubo uno que los unió desde su compra en 2008, una bodega francesa donde los dos producían vino y aceite de oliva, a su separación, este fue peleado por ambas partes luego de que la actriz vendiera sus acciones a un oligarca ruso rompiendo con los estatutos que habían firmado.

La pérdida de este negocio representaría para Pitt la pérdida de 164 millones de dólares, pues sería ese el valor del famoso viñedo Chateau Miraval, mismo que logró convertirse en uno de los más famosos productores de vino en el mundo gracias a Miraval.

Pese a los intentos del actor por salvar este poderoso negocio, Jolie ya había presentado una demanda por 250 millones de dólares en la que alegaba una especie de venganza por parte del actor tras su separación y es que este negocio era realmente lucrativo para la pareja, ganando un aproximado de 50 millones de dólares al año, además Brad Pitt no solo habría invertido grandes cantidades de dinero, sino de tiempo y esfuerzo por posicionar su bebida.

Medios habrían informado que Angelina Jolie habría vendido sus acciones a Tenute del Mondo, propiedad de Yuri Shefler a quien se le identificó a lo largo del juicio como un tercer competidor agresivo.

Cuentan que la verdadera razón de que la actriz se deshiciera de este patrimonio, debido a que quería olvidarse del alcohol, ya que le transmitía recuerdos dolorosos e hizo una especie de referencia a los problemas que tiene Brad Pitt con esta bebida.

Los otros negocios millonarios de Brad Pitt

A pesar de esta gran pérdida Brad Pitt no se queda sin nada, pues tiene otros negocios que son bastante lucrativos y no solo depende de la actuación, pues posee su propia marca de cosméticos, una valiosa colección de motos con más de diez modelos de cantidades millonarias, también es un fanático de los bienes raíces con cinco propiedades repartidas por Estados Unidos, una de ellas, un castillo valuado en 40 millones de dólares y esto no es todo, pues, también se desenvuelve como artista plástico a través de esculturas.