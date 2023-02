El tenso round entre Neme y Moreira: “Los crímenes de la dictadura no se pueden comparar con la situación de hoy”

El senador UDI, Iván Moreira, estuvo como invitado en el panel de “Mucho Gusto” para hablar sobre el alza de la delincuencia y la crisis migratoria que está atravesando nuestro país.

“¿Por qué el gobierno no quiere darle el mismo carácter a la zona Macro-norte? Lo que está sucediendo allá es tremendo”, expuso el parlamentario en el programa de Mega, a lo que José Antonio Neme aseguró que estos problemas se arrastran desde el gobierno anterior.

“La situación era distinta, no se trata de echarle la culpa al gobierno, pero la situación hoy está sobrepasada. Y cuando tú no tienes experiencia, y no pides ayuda, es imposible poder avanzar”, respondió Moreira.

“Acá las leyes tiene que ser mucho más estrictas. Lo único que esperamos es que el gobierno se coloque las pilas para inhibir la delincuencia y contener la migración. Mientras se crea una policía fronteriza, hay que pedirle ayuda a los militares, pero los militares tienen temor, porque en un momento de enfrentamiento disparan y después los persiguen, y se van a pasar 30, 40 años, como pasó en el pasado”, complementó.

Sin embargo, Neme no estuvo de acuerdo con esta reflexión y le paró los carros de inmediato: “¿Cómo es posible que me diga una cosa como esa? No compare dos escenarios. ¿Qué tiene que ver los crímenes de la dictadura con lo de ahora?”, le preguntó.

“Es verdad, porque algunos socialistas han tenido la hidalguía de decir ‘nosotros tenemos un complejo con el pasado’”, intentó explicar el senador UDI.

“Pero los crímenes de la dictadura no se pueden comparar con la situación de hoy”, le insistió el animador tras la terquedad del parlamentario.

“Tú no dices nada”

Posteriormente, Moreira recordó que durante los diálogos en cuanto a seguridad nacional, junto con la oposición “estábamos en una mesa, llegando a acuerdos importantes, y el gobierno, calladito, pone la espalda y anuncia los indultos. El Presidente debe dirigir personalmente, de lo contrario, que el gobierno envíe los proyectos (al Congreso), pero hay cosas que a mí me molestan y violenta... y tú no dices nada, poh”.

“¿Qué tengo que ver yo?”, consultó Neme extrañado por esa particular reflexión.

A lo que el senador UDI respondió: “Tú hablas de todo y opinas de todo, y está bien, pero yo no te he escuchado hablar de que el 80 por ciento del poder judicial sigue trabajando telemáticamente, cuando todos los chilenos están trabajando (presencialmente), eso no es apropiado”

Finalmente, y para cortar la conversación, José Antonio Neme aseguró que “los parlamentarios tampoco son un ejemplo”, remató.