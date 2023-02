“Estaba hasta el loly”: Katty Kowaleczko salvó a Juan Falcón de una fuerte crisis y le prestó millonaria suma de dinero

Juan Falcón estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Juego Textual”, en donde se refirió a los peores momentos de su carrera como actor y lo difícil que fue conseguir trabajo en la televisión chilena debido a su acento cubano.

El actor caribeño lleva más de 30 años viviendo en Chile y ha tenido importantes rol en varias producciones nacionales. Sin embargo, no siempre fue el galán de las teleseries, puesto que en un momento de su carrera fue víctima de la cesantía y tuvo que ingeniárselas para generar dinero, por lo que trabajó en diferentes áreas como cuidador de autos, barman y garzón.

Aunque hubo una persona que lo ayudó en medio de su crisis y fue una de las panelistas del programa de Canal 13, Katty Kowaleczko, quien fue su gran salvación cuando estaba pasando por un duro momento económico.

“Es mi gran amiga, como mi hermana”, destacó de entrada Juan Falcón sobre su colega.

La mala racha del actor comenzó cuando: “Me metí en un negocio, donde no debía meterme y al final me estaban quitando mi casa, todo, porque debía plata a una financiera. De hueón pasé unos cheques en blanco y mi exsocio los llenó y cuando vine a ver ya estaba hasta el loly”.

“Yo no la llamé, ella se enteró por alguien. Vivíamos muy cerca en ese minuto y me dijo ‘tú casa no te la van a quitar nica....’. Ella tenía plata guardada, no voy a decir dónde, porque es un secreto, y me dijo ‘cuánto es’”.

Posteriormente, reveló que la actriz y locutora le prestó 36 millones de pesos en efectivo para pagar una deuda que tenía en el banco, dinero que más tarde devolvió también en efectivo.

“Uno cuando tiene amigos queridos... tengo que reconocer que Juan también ha sido muy generoso conmigo y mi familia, uno quiere que la gente lo pase bien. Me puse en los zapatos de él”, explicó Kowaleczko.