Harrison Ford reveló que ‘Indiana Jones 5′ tendrá grabaciones de hace 40 años que nunca salieron al cine

Luego de 15 años, Harrison Ford, vuelve a ponerse el uniforme del popular arqueólogo Indiana Jones, para una nueva entrega de la popular franquicia que espera ser la última con Harrison Ford.

El actor de 80 años se despedirá de su personaje con esta película que utilizará tecnología para recrear su rostro joven.

A través de una entrevista con Stephen Colbert, el actor indicó que su rostro real se “envejecerá” por medio de grabaciones viejas que le aplicarán inteligencia artificial para peinar todas las imágenes de décadas de antigüedad que el estudio tiene de él.

“Tienen este programa de inteligencia artificial que puede pasar por cada pie de película que posee Lucasfilm”, dijo Ford. “Debido a que hice un montón de películas para ellos, tienen todo este metraje, incluida la película que no se imprimió. Así que pueden extraerlo de donde viene la luz, de la expresión”.

“No sé cómo lo hacen. Pero esa es mi cara real”, continuó Ford. “Luego me pongo pequeños puntos en la cara y digo las palabras y lo hacen. Es fantástico”.

¿Por qué utilizarán tecnología para rejuvenecer o envejecer a Ford?

La cinta dirigida por Mangold se ambientará en 1969 y abordará las aventuras de Indiana Jones para evitar un resurgimiento del nazismo.

“Mi esperanza es que, aunque se hable de ello en términos de tecnología, simplemente lo veas y digas: ‘Oh, Dios mío, acaban de encontrar imágenes. Esto fue algo que filmaron hace 40 años’”, dijo la productora y presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a la revista Empire sobre el envejecimiento de la estrella. “Te estamos lanzando a una aventura, algo que Indy está buscando, e instantáneamente tienes esa sensación: ‘Estoy en una película de Indiana Jones’”.

Ford añadió: “Esta es la primera vez que lo veo donde lo creo ... Creo que ni siquiera quiero saber cómo funciona, pero funciona. Sin embargo, no me hace querer ser joven. Me alegro de haberme ganado mi edad”.