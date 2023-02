Amigo de Piqué lo encaró y puso en su sitió: “Basta ya de faltarle el respeto”

Quizá Gerard Piqué esté acostumbrado a humillar, como lo hizo en varias ocasiones con su expareja y madre de sus hijos, Shakira; y también con su actual novia Clara Chía Martí, pero esta vez sí hubo alguien que le paró el jueguito y no toleró sus comentarios, ni sus mofas. Se trata de su gran amigo y socio Ibai Llanos, quien le pidió que se detuviera.

Llanos y Piqué mantienen una sólida amistad desde el 2021 cuando el streamers y productor de contenido multiplataforma contactó al exfutbolista para que fuera su primer entrevistado en “Charlando tranquilamente”, su nuevo programa en Twicht. Hablaron por unas dos horas y la química entre ambos fue inmediata. Aunque el deportista ya seguía a Llanos en sus redes sociales y consumía sus trabajos.

Luego Piqué compró los derechos de transmisión de la Copa América 2021 para España y difundió los partidos a través de la cuenta de Ibai en Twicht. Después, junto a Telecinco, se asociaron para que transmitieran y narrara el primer partido de Lionel Messi en el Paris Saint German, y finalmente crearon E Sport, con la que le dieron vida a la King’s League, de la que Gerard es el presidente.

“Basta ya de faltarle el respeto”

Y fue precisamente en el ámbito de la King’s League, que esta semana los dos amigos tuvieron un desencuentro. Al parecer al Piqué le molestó las críticas que estaba haciendo el futbolista Adri Contreras sobre algunos procedimientos dentro de los juegos, como los penaltis y las tarjetas amarillas.

😠🔊 IBAI DEFIENDE A ADRI CONTRERAS CONTRA PIQUÉ



Ayer en el #AfterKings5, @IbaiLlanos recriminó la actitud de @3gerardpique frente a un comentario que le hizo a @AdriContrerass#KingsLeague pic.twitter.com/qv3plwo67D — Universo Kings League (@UniversoKingsL) February 7, 2023

El ex de Shakira, pues le dijo al joven jugador de la selección de Argentina: “Venga, buena suerte Adri”, para luego reírse irónicamente. Esto enfureció a Ibai, quien espetó: “No, Gerard, basta ya de faltarle el respeto a Adri Contreras. (...) Si haces una falta más de respeto a Adri Contreras, yo el domingo no voy a jugar, una falta de respeto más y no me presento. Me la pela la derrota o el árbitro”. En tanto Adri estaba serio y callado mientras Piqué seguía riendo e Ibai defendiéndolo.

Esta no es la primera vez que Ibai le dice las cosas claras al español. Durante el lanzamiento de la “Session 53″, de Shakira con Bizarrap, también se pronunció al respecto y no dudó en darle la razón muchas veces a la cantante.

“Tiene flow. es un temazo realmente. (...) Descansa en paz Gerard Piqué. Yo no me esperaba que esto fuera tan hardcore. Es toda la canción a full. Decía: ‘¿Será comercial y habrá una indirecta?’ Faltó fue la firma y termina y dice :’Ya está chau’. Estoy flipando. Objetivamente, está guapa. Esto es darle a ostias a una persona. En resumen, aquí la ha llamado ‘puto de mierda’ (a Piqué). Las indirectas son directas”, así reaccionó el streaming.

¿Será que el Piqué le baja intensidad de sus humillaciones?